Напередодні в мережі з'явилася інформація, що окупанти закопували контейнери з "чимось". Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що це було зроблено для пропагандистського сюжету.

До речі За добу ЗСУ на Півдні виконали аж 550 вогневих завдань та 9 авіаударів: яких втрат зазнав ворог

Окупанти спричинили великий вибух для пропагандистського сюжету

Братчук повідомив, що окупанти закопали відразу 24 тонни тротилу у вигляді морських мін. Мета росіяни, за його словами, для чергового ролику "знищення одним пострілом з танка українського складу боєприпасів".

Окупанти підірвали 24 тонни тротилу для пропагандистського сюжету

Що відомо про контейнери на Херсонщині

У мережі з'явилося відео з Херсонщини, на якому помітно чимало контейнерів у траншеях з невідомим вмістом. Експерти припускали, що в контейнерах може бути рідка хімічна речовина, підготована до підриву, рідка вибухівка у специфічній тарі чи морські міни МЯМ.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк запевняла, що причин для паніки немає. Вона інформувала, що наші військові опрацьовують всі версії, однак наголосила, що ця інформація не для публічного оголошення.

Окрім того, Наталія Гуменюк 2 жовтня повідомила, що українські військові продовжують просуватися на Півдні. Вона повідомила, що росіяни вже підтягують щойно набраних мобілізованих на Південь, однак це завдання для них дуже ускладнене. Причина в тому, що ЗСУ тримають під вогневим контролем логістику ворога.

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