Напередодні в мережі з'явилася інформація, що окупанти закопували контейнери з "чимось". Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що це було зроблено для пропагандистського сюжету.
До речі За добу ЗСУ на Півдні виконали аж 550 вогневих завдань та 9 авіаударів: яких втрат зазнав ворог
Окупанти спричинили великий вибух для пропагандистського сюжету
Братчук повідомив, що окупанти закопали відразу 24 тонни тротилу у вигляді морських мін. Мета росіяни, за його словами, для чергового ролику "знищення одним пострілом з танка українського складу боєприпасів".
Окупанти підірвали 24 тонни тротилу для пропагандистського сюжету
Що відомо про контейнери на Херсонщині
- У мережі з'явилося відео з Херсонщини, на якому помітно чимало контейнерів у траншеях з невідомим вмістом. Експерти припускали, що в контейнерах може бути рідка хімічна речовина, підготована до підриву, рідка вибухівка у специфічній тарі чи морські міни МЯМ.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк запевняла, що причин для паніки немає. Вона інформувала, що наші військові опрацьовують всі версії, однак наголосила, що ця інформація не для публічного оголошення.
- Окрім того, Наталія Гуменюк 2 жовтня повідомила, що українські військові продовжують просуватися на Півдні. Вона повідомила, що росіяни вже підтягують щойно набраних мобілізованих на Південь, однак це завдання для них дуже ускладнене. Причина в тому, що ЗСУ тримають під вогневим контролем логістику ворога.
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