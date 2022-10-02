Успіхи наших військових на Півдні

Про це 24 каналу розказала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зауважила, що "незалежність" чи "приєднання" будь-яких українських територій до Росії– це дуже приватна думка росіян, яку не підтримує ніхто у цивілізованому світі, а особливо – сили оборони та ЗСУ.

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Так, наші захисники продовжують виконувати свої завдання, зокрема й з авіацією, яка за минулу добу, 1 жовтня, 9 разів атакувала позиції ворога на Півдні. На додачу до цього українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали майже 550 вогневих завдань.

Вони працювали на знищення логістики ворога, складів з боєприпасами, осередків техніки та озброєння. Так, окупанти знову зазнали у південному регіоні великих втрат всього за одну добу:

16 танків,

2 самохідні гаубиці типу "Мста-С",

11 одиниць автобронетанкової техніки,

2 протитанкові ракетні комплекси.

Також військові "затрофеїли" ворожий БТР. Як зауважила Гуменюк, це – той самий ленд-ліз, який стався раніше за офіційний.

Ми продовжуємо не тільки бити ворога та "віджимати" у нього техніку, а й витискати його з тих рубежів оборони, які він собі облаштував, думаючи, що залізобетон – це залізобетонно. Ні, земля наша, і будемо виколупувати їх навіть через такі загородження,

– наголосила представниця ОК "Південь".

У якому становищі окупанти на Півдні

За словами Наталії Гуменюк, є інформація, що росіяни вже підтягують щойнонабраних мобілізованих на Південь, однак це завдання для них дуже ускладнене. Річ у тім, що українська сторона тримає під вогневим контролем всі транспортні артерії. І хоч росіяни намагаються якось ремонтувати їх або використовувати альтернативні засоби – катери, баржі, пороми, понтони, фактично їм нічого не вдається.

Відтак, у ворога дійсно відчувається скрута навіть у контексті забезпечення найнеобхіднішим – російським підрозділам то бракує питної води, то немає засобі захисту, то не вистачає боєприпасів.

У таких обставинах загарбники не мають ані сил, ані резервів, ані мотивації на наступальні дії. Вони не можуть застосовувати цю тактику, цілком віддають себе контрбатарейній боротьбі та намагаються застосовувати авіацію. Тому, як зауважила речниця ОК "Південь", чим далі росіяни тримаються від ЗСУ, тим їм спокійніше і краще.

"Але все ж таки зосередження сил на правому березі ще досить потужне та велике. Вони здійснюють маневри цими силами, залежно від того, за якими напрямками наші війська вживають активних заходів. Саме тому ми ще раз наголошуємо на потребі дотримання інформаційної тиші, щоб не інформувати окупанта про наші наміри і реалізацію наших планів", – наголосила Гуменюк.

Наталія Гуменюк про ситуацію на Півдні України: дивіться відео

Південь України цікавить Путіна більше, аніж Луганщина

Аналітики американського Інституту вивчення війни стверджують, що поразка російських військових у Лимані, яка дає ЗСУ можливості виходу на Луганщину, свідчить про те, що цей східний регіон не так вже й потрібен Путіну.

Там переконані, що російський диктатор зосередився на Півдні, адже самостійно керуючи командирами на місцях, він віддавав накази за будь-яку ціну тримати тимчасово окуповані території Запоріжжя та Херсонщини.