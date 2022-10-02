У цьому переконані в Інституті з вивчення війни. Там зауважили, що поразка російського війська навколо Лимана свідчить про те, що Луганщина Путіну не особливо потрібна.

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Ворог зосередився на Півдні

Як зазначають укладачі звіту, президент Росії керував командирами на місцях. І саме він віддавав наказ за будь-яких умов утримувати окуповані території на Півдні нашої держави.

Аналітики додають, що українські та російські джерела постійно повідомляють про укріплення позицій ворога у регіоні. Загарбники займаються розбудовою фортифікаційних споруд на Запоріжжі та Херсонщині, щоб ускладнити просування наших військових.

На думку співробітників Інституту з вивчення війни, Путін міг ухвалити рішення щодо Куп'янська та Лимана. Мовиться про те, що він не віддавав наказу зміцнювати вразливі лінії фронту поблизу цих населених пунктів.

Це свідчить про те, що Путін значно більше дбає про утримання стратегічної території Херсонської та Запорізької областей, ніж про Луганську область,

– кажуть укладачі звіту.

Ворог зазнає втрат на Півдні

Тим часом українські військові продовжують займатися демотивацією ворога. Захисники нашої держави не лише позбавляють агресора логістичних ланцюжків, а й роблять усе можливе для того, щоб окупанти не наважувалися воювати.

Упродовж минулої доби на Півдні завдали 9 авіаударів по російських бійцях. Ракетно-артилерійські війська виконали ще близько 550 вогневих завдань. Злагоджена й ефективна робота дозволили влучити у логістичні центри росіян і райони скупчення живої сили та техніки. Втрати за минулу добу такі:

64 російських загарбників;

склад з боєприпасами;

2 самохідні гаубиці "Мста-С";

2 протитанкові ракетні комплекси;

16 танків;

11 одиниць автобронетехніки.

А ще нашим військовим вдалося повернутися з поля бою з трофеєм. Ним став російський БТР.

Але і це ще не все. Відомо, що російські загарбники регулярно проводять розвідку з використанням БпЛА. Три з них вдалося знищити нашим військовим у Миколаївському та Баштанському районах.

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