В этом убеждены в Институте по изучению войны. Там отметили, что поражение российского войска вокруг Лимана свидетельствует о том, что Луганская область Путину не особо нужна.

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Враг сосредоточился на Юге

Как отмечают составители отчета, президент России руководил командирами на местах. И именно он отдавал приказ при любых условиях удерживать оккупированные территории на Юге нашего государства.

Аналитики добавляют, что украинские и российские источники постоянно сообщают об укреплении позиции врага в регионе. Захватчики занимаются строительством фортификационных сооружений в Запорожской и Херсонской областях, чтобы усложнить продвижение наших военных.

По мнению сотрудников Института по изучению войны, Путин мог принять решение о Купянске и Лимане. Речь идет о том, что он не отдавал приказа укреплять уязвимые линии фронта вблизи этих населенных пунктов.

Это свидетельствует о том, что Путин значительно больше заботится об удержании стратегической территории Херсонской и Запорожской областей, чем о Луганской области,

– говорят составители отчета.

Враг несет потери на Юге

Тем временем, украинские военные продолжают заниматься демотивацией врага. Защитники нашего государства не только лишают агрессора логистических цепочек, но и делают все возможное для того, чтобы оккупанты не решались воевать.

За прошедшие сутки на Юге нанесли 9 авиаударов по российским бойцам. Ракетно-артиллерийские войска выполнили еще около 550 огневых задач. Слаженная и эффективная работа позволили попасть в логистические центры россиян и районы скопления живой силы и техники. Потери за прошедшие сутки таковы:

64 российских захватчика;

склад с боеприпасами;

2 самоходные гаубицы "Мста-С";

2 противотанковых ракетных комплекса;

16 танков;

11 единиц автобронетехники.

А еще нашим военным удалось возвратиться с поля боя с трофеем. Им стал русский БТР.

Но это еще не все. Известно, что российские захватчики регулярно проводят разведку с использованием БпЛА. Три из них удалось уничтожить нашим военным в Николаевском и Баштанском районах.

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