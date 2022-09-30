Успехи наших военных у Лимана уже отметил и президент Владимир Зеленский. 24 канал собрал для вас все, что известно о ситуации вокруг города и почему он так важен для контрнаступления.

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Как ВСУ наступают в направлении Лимана

В начале сентября украинские войска начали эффективное и мощное контрнаступление на Харьковщине. Кроме того, продолжались бои в Донецкой области. Освобождение Изюма и дальнейшее продвижение наших войск позволило не только продолжать наступление на Лиман, но и оцепить город. В свою очередь освобождение Лимана будет способствовать дальнейшему наступлению в Луганской области.

События вокруг города развиваются достаточно динамично. Например, спикер восточной группировки войск Сергей Череватый днем 30 сентября сообщил, что ВСУ завершают операцию по окружению врага вокруг Лимана. Но уже через несколько часов уполномоченный по пропавшим без вести Олег Костенко сообщил, что операция по окружению вражеских войск завершена.

Такому результату предшествовало увольнение ряда населенных пунктов. Генштаб ВСУ пока не называет все освобожденные села и города, однако почти каждый день военные бригады отчитываются о поднятии украинского флага в недавно оккупированных населенных пунктах.

Однако вечером 30 сентября Владимир Зеленский подтвердил освобождение поселка Ямпиль в Донецкой области. Все бы ничего, но поселок расположен у Лимана. Президент поблагодарил за освобождение поселка военнослужащих 214-го отдельного стрелкового батальона, 103-й отдельной бригады Теробороны и ССО.

Также военнослужащие 81-й аэромобильной бригады ДШВ ВСУ сообщили об увольнении Дробышевого – в 9 километрах от Лимана в противоположной от Ямполя стороне.

Ямполь и Лиман и Дробышево Донецкой области: карта

Месть россиянам за Иловайск

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сравнил события в Лимане с трагедией в Иловайске, которую устроили боевики и оккупанты еще 8 лет назад. Правда ситуация изменилась. Если в 2014 году украинские войска попали в оцепление и согласились выйти без оружия, а их подло расстреляли, то теперь о выходе придется просить оккупантам.

8 лет назад русские военные оцепили наши войска под Иловайском. Тогда наши ребята согласились выйти без оружия. Но Россия нарушила слово – колонну расстреляли. Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется России. Если, конечно, тем, кто пирует в Кремле, есть дело до своих солдат,

– написал Михаил Подоляк.

Еще накануне Институт изучения войны назвал окружение россиян в Лимане неизбежным. Кроме того, тамошние аналитики отметили, что поражение в Лимане будет иметь последствия для кафиров на севере Донетчины и западе Луганщины, особенно в направлении Северодонецка и Лисичанская.

Масштабы пока оценить трудно

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что в Лимане образовался первый серьезный котел с начала полномасштабной войны, однако пока трудно оценить его масштаб. Самая первая причина состоит в том, что пока неизвестно, сколько кафиров сейчас в окружении.

По мнению эксперта, есть 2 сценария событий в Лимане, в частности:

планомерное уничтожение русских войск в Лимане;

принуждение к сдаче в плен находящегося там гарнизона.

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