Почти все пути ухода или подвоза боеприпасов ВСУ перекрыли. Об этом в эфире телеканала "FREEДОМ" рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщает 24 канал.

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Оккупанты хотели выйти, но им не разрешили

Спокойные выходы из Лимана для российских захватчиков перекрыты. Теперь у российских военных есть только 3 варианта: попытаться прорваться, сдаться или погибнуть.

По Лиману – оккупанты попросили свое руководство возможности выйти, на что они получили отказ. У них есть варианты: либо попытаться прорваться, либо сдаться, либо всем рядом там погибнуть,

– заявил Гайдай.

По словам Сергей Гайдая, сейчас в Лимане, по приблизительным подсчетам, около 5 тысяч российских военных. Это первое столь большое окружение за время полномасштабного вторжения.

Россия пытается опрокидывать технику в помощь

Российские пропагандисты кричат ​​о том, что в направлении Лимана на помощь из Кременной отправляются колонны техники. Глава ОВА Луганщины сказал, что оккупанты действительно опрокидывают технику, но вряд ли в этом случае это им поможет

Перебрасывание техники идет. Но, скорее всего, не дойдет,

– сказал Гайдай.

ВСУ могут уволить Лиман в ближайшие дни

Днем 30 сентября представитель восточной группировки войск Сергей Череватый днем ​​30 сентября сообщил, что ВСУ завершают операцию по окружению врага вокруг Лимана, а уже через несколько часов уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Костенко сообщил, что операция по окружению вражеских войск завершена - оккупантов взяли в кольцо .

Эксперты из Института изучения войны считают, что ВСУ могут освободить Лиман в течение ближайших 72 часов. Несмотря на то, что оккупанты до сих пор в городе, они бегут из близлежащих населенных пунктов.

81 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВСУ сообщила, что освободила поселок Дробышево в Краматорском районе Донецкой области. Это всего за 9 километров до Лимана, на противоположной от Ямполя стороне.

Кроме этого, Владимир Зеленский подтвердил освобождение Ямполя, тоже неподалеку от города.

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