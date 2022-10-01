Майже всі шляхи відходу чи підвозу боєприпасів ЗСУ перекрили. Про це в ефірі телеканалу "FREEДОМ" розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляє 24 канал.

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Окупанти хотіли вийти, але їм не дозволили

Спокійні виходи з Лимана для російських загарбників перекриті. Тепер у російських військових є лише 3 варіанти: спробувати прорватись, здатись чи загинути.

По Лиману – окупанти попросили своє керівництво можливості вийти, на що вони отримали відмову. У них є варіанти: або спробувати прорватись, або здатись, або всім поруч там загинути,

– заявив Гайдай.

За словами Сергій Гайдая, зараз у Лимані, за приблизними підрахунками, близько 5 тисяч російських військових. Це перше таке велике оточення за час повномасштабного вторгнення.

Росія намагається перекидати техніку в допомогу

Російські пропагандисти кричать про те, що у напрямку Лиману на допомогу з Кремінної вирушають колони техніки. Глава ОВА Луганщини сказав, що окупанти дійсно перекидають техніку, але навряд в цьому випадку це їм допоможе

Перекидування техніки йде. Але, скоріше за все, не дійде,

– сказав Гайдай.

ЗСУ можуть звільнити Лиман найближчими днями

Вдень 30 вересня речник східного угруповання військ Сергій Череватий вдень 30 вересня повідомив, що ЗСУ завершують операцію з оточення ворога навколо Лимана, а вже через кілька годин уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Костенко повідомив, що операція з оточення ворожих військ завершена – окупантів взяли в кільце.

Експерти з Інституту вивчення війни вважають, що ЗСУ можуть звільнити Лиман упродовж найближчих 72 годин. Попри те, що окупанти досі у місті, вони втікають з прилеглих населених пунктів

81 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ повідомила, що звільнила селище Дробишеве у Краматорському районі Донецької області. Це всього лиш за 9 кілометрів до Лимана, на протилежній від Ямполя стороні.

Крім цього, Володимир Зеленський підтвердив звільнення Ямполя, що теж неподалік міста.

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