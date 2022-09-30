Це важлива перемога, заявив на брифінгу Олег Котенко, Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти.

До теми "Найкраще тло для звернення Путіна": росіяни скиглять через страх оточення в Лимані

Населений пункт на Донеччині – Лиман наші військовослужбовці взяли в "кільце". Це дуже велика наша перемога",

– сказав Котенко.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак теж натякнув на оточення окупантів у Лимані. Він оприлюднив фото туристичного казанка, що з російської перекладається як "котелок".

Що цьому передувало

Речник східного угруповання військ Сергій Череватий 30 вересня повідомив, що на Лиманському напрямку захисники оточують російське угруповання. Однак деталей він не розкривав, оскільки операція ще тривала. Під вогневим контролем ЗСУ були фактично всі підходи та логістичні шляхи.

Очільник окупаційної "влади" Деніс Пушилін сказав, що Лиман на Донеччині у напівкільці. Окупант переконував, мовляв, дорогу від Сватового контролює росармія, але вона потерпає від обстрілів.

Росіяни перед тим стали тікати з Лиману. Проте пропагандисти традиційно називають це "тактичним перегрупуванням".

Детальніше – ЗСУ таки взяли в оточення Лиман на Донеччині: відео