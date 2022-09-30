Російська армія стрімголов втікає від українських захисників на Луганському напрямку. Ворожий "спринт" зафіксував наш безпілотник.

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"Тактичне перегрупування" ворога

На епічному відео величезна кількість воїнів "другої армії світу" швидко втікає поміж дерев з поля бою. Неподалік – дуже сильний дим, ймовірно, після успішної атаки ЗСУ.

Загарбники втікають пішки. Стрімголов біжать один за одним, залишивши свою техніку.

Як російська армія втікає від ЗСУ: дивіться відео

За словами експертів, російська влада боїться втратити Лиман, адже саме з нього наші воїни можуть почати звільнення тимчасово окупованої території Луганської області.

Де знаходиться місто Лиман: дивіться карту

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ЗСУ звільняють український Лиман: останні новини

Українські воїни перерізали постачання російської армії біля Лиману. Вони прорвали ворожу оборону в районі села Ставки, що 10 кілометрів на північ від Лимана. Про це заявили в американському Інституті з вивчення війни.

Українські захисники зайшли у Ямпіль, що на південний схід від Лимана. На опублікованих відео один з наших військовий, стоячи біля адмінбудівлі, зазначив: "Ну що, котики, Ямпіль наш". Офіційного підтвердження поки немає.

У російських пропагандистів почалася істерика. Соловйов кричав: "Досить втрачати території. Давайте вже по-справжньому". Здається, загарбники так його і не почули.

Місто можуть звільнити від ворога вже найближчим часом. Таку думку висловив австрійський аналітик Том Купер.

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