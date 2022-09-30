Селище розташоване на південний схід від міста Лиман. У мережі з’явилось відео з нашими захисниками у Ямполі, інформує 24 канал.

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ЗСУ звільнили Ямпіль

На опублікованих кадрах можна побачити, як український військовий, стоячи біля адмінбудівлі, каже:

"Ну що, котики, Ямпіль наш".

Зауважимо, що поки офіційного підтвердження про звільнення селища від військового керівництва України не було.

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Таким чином, на Лиманському напрямку події розгортаються дуже швидко. Збройні Сили загнали в "котел" головні сили 20-ї загальновійськової армії ЗС Росії у районі Лиман – Ямпіль і накрили його "кришкою".

Нагадаємо, що раніше Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ зміцнюють позиції біля Лимана на Донеччині. Вони продовжують наближатися до цього міста, звільняючи нові населені пункти. А росіяни перекидають усі можливі підкріплення звідки тільки можливо.

Експерт Олег Жданов заявляв, що майбутнє звільнення Лиману дасть українським військовим змогу просуватися за двома напрямками – або на Сватове, або Сєвєродонецьк.

Де розташований Ямпіль на карті

Селище міського типу розташоване в Лиманській міській громаді Донецької області. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 29 квітня ворожим військам вдалося захопити Ямпіль. Утім, українські Збройні Сили звільнили селище.

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27 вересня наші воїни деокупували Новоселівку, що на Донеччині. Це селище розташоване у Краматорському районі.

Також наші захисники підійняли синьо-жовтий стяг у селищі Ківшарівка.

Крім того, українські захисники звільнили селище Піски-Радьківські Борівської громади. На його деокупацію мешканці регіону чекали особливо.

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