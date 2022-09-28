Очевидне під Лиманом

1. Фронт 20-ї загальновійськової армії збройних сил рф на Осколі прорвано. російське угруповання в Лимані потрапило до оперативного оточення. Вихід наших військ на Невське та Терни означатиме перекриття останніх шляхів постачання, запечатування "котла" та повний розгром лимансько-ямпільського угруповання.

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2. російське командування, очевидно, розуміє загрозу, проте продовжує утримувати Лиман та Ямпіль. Конфігурація фронту противника вкрай невигідна для оборони, довго тримати такий фронт противник не зможе.

Водночас не можна недооцінювати противника, керованість угруповання зберігається, ворог як і раніше перевершує нас у важких озброєннях та боєприпасах. Бої йдуть тяжкі.

російські канали оприлюднили карту фронту на Харківщині, Донеччині та Луганщині / Фото з фейсбуку Юрія Бутусова

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3. росіяни перекидають усі можливі підкріплення звідки тільки можливо – наприклад, там уже захоплено документи військовослужбовців зі складу 201 військової бази в Таджикистані, різних регіональних та національних підрозділів, низку батальйонів БАРС. Маршові поповнення мобілізованих спрямовані для поповнення 144-ї та 3-ї мотострілкових дивізій у цьому районі. Також тут застосовуються 61 бригада морської піхоти, частини повітряно-десантних військ.

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4. ЗСУ вийшли вже до Кремінної, і після завдання поразки лимансько-ямпільському угрупованню ворогові доведеться бігти далеко, до траси Р66 Сватове – Кремінна.

5. На карті немає північної ділянки фронту. А там наші війська також перейшли Оскол і поступово просуваються вперед північніше Сватового. Бої за Сватове та бої за Кремінну виглядають неминучою та недалекою перспективою.

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