Країна пітьми

Саме недалекоглядне рішення головного автора російсько-української війни стало тим самим спусковим гачком, який відкрив шлюзи жорстокості та розбрату всередині російського суспільства.

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Наприклад, 26 вересня поліцейські зґвалтували гантелею затриманого активіста Артема Камардіна. Приводом стало те, що чоловік, який виступає проти війни в Україні, зачитав на камеру в центрі російської столиці вірш зі згадкою про Київську Русь і "новоросію".

Другий приголомшливий випадок стався вранці 26 вересня в іжевській школі №88, куди увірвався її 34-річний неадекватний випускник і розстріляв 17 осіб, з яких 11 – діти. Згодом він скоїв самогубство. Того ж дня ще один стрілець влаштував полювання на військкома в місті усть-ілімськ просто під час інструктажу новобранців.

Тим часом у дагестані спалахнули масштабні протести проти мобілізації на війну в Україні. Однак російські правоохоронці традиційно намагаються їх придушити, застосовуючи насильство як до чоловіків, так і жінок, які вийшли на мітинги.

"Від'ємний наступ" триває

Ті ж росіяни, кому не вистачило духу, щоб протестувати, масово кинулися навтьоки. Однак навіть у чергах на кордоні не обходиться без рукоприкладства – так ухилянти намагаються відвоювати право на першочерговий виїзд.

Втім, влада росії робить все, щоб не дати чоловікам уникнути мобілізації й усе ж відправити їх на забій. Так, на КПП "Верхній Ларс" у Північній Осетії незабаром розгорнуть мобільний пункт військкомату. Тим часом кількість вантажних і легкових автомобілів, що чекають на проїзд через кордон з Грузією в Північній Осетії, зросла до 5,5 тисяч.

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Незважаючи на весь хаос, у який продовжує скочуватися путінська росія, ручні пропагандисти кремля продовжують це ігнорувати та намагаються змістити акценти. Отже, замість того, щоб висвітлювати кризу, пов'язану з мобілізацією та війною, рупори режиму намагаються відволікати росіян згаданим масовим вбивством в іжевську.

У результаті мобілізація, яку оголосив путін, виявилася "скринькою Пандори" для російського суспільства. Протести, вбивства, насильство, кримінал – все це наростає сніговою кулею і повертає країну в 90-ті роки.

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