Вашингтон зберігає інтригу

Щоб вдарили кулаком і сказали чітко, що чекає московію: перерахували всі опції. Підперти московію під стіночку, так би мовити. Така логіка прихильників відповідного підходу.

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Адміністрація Байдена обрала інший варіант. В непублічній комунікації напряму із московією сказали все, що думають. А в публічній комунікації заявили лише про катастрофічні наслідки, якщо московія порушить табу на застосування ядерки.

Тим самим зберегли собі простір для маневру, що дуже важливо в управлінні ескалацією, коли не заганяєш себе в дуже жорсткі рамки, і певний рівень невизначеності щодо відповіді, що теж має стримувати московію.

Дипломатична майстерність

Хоча в мене, до речі, відчуття, що головний аргумент, на який роблять ставку США, – це перетворення московії на парію, якщо буде порушене ядерне табу.

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А взагалі США зробили доволі непогано – знайшли баланс між тим, як допомогти Україні, але при цьому не дати жодного легітимного приводу московії для неконвенційної ескалації й перекласти на кремль всю відповідальність за ескалацію, яка в очах більшості нелегітимна.

А бути перед вибором "або неконвенційна ескалація навіть невеликих масштабів, або вмикати задню" – це таке собі задоволення. Тому – і мобілізація, й іранські БПЛА, щоб розширити поле для маневру.

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