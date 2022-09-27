"Грузинський" синдром

Уряд Грузії не збирається закривати кордон, попри те, що Південна Осетія та Абхазія досі перебувають під окупацією цих самих росіян.

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І я дуже кволо можу їх критикувати, адже й Україна заборонила в'їзд росіян на нашу територію тільки після повномасштабного вторгнення. Попри те, що війна триває вже 8,5 років, та окупацію Криму й територій Донецької та Луганської областей. Не впровадили навіть візового режиму.

Німеччина хоче на європейському рівні запровадити єдину лінію щодо прихистку росіян, які відмовляються від військової служби "з міркувань совісті".

Пошуки "совісних" в країні вбивць і мародерів

Ці "совісні росіяни" сім місяців не тікали від злісного режиму. Ці "совісні росіяни" разом з дружинами та матерями сім місяців писали по чатах, що недостатньо українців вбили російські ракети у Кременчуці та Вінниці, а обстріл вокзалу у Краматорську – це імітація. Вони кричали, що "могут повторить", але коли справа дійшла від слів до казарми, вся рішучість кудись зникла.

З одного боку, менше гарматного м'яса сунеться в Україну, з іншого боку – це небезпека як для європейських країн, так і для нас.

Резюмуємо, що можливість виїхати закордон мають росіяни з інтелектом та грошима. Опинившись в безпечному середовищі, їм ніщо не заважатиме зміцнювати російське лоббі серед втомлених від війни європейців.

Заробляючи достатню кількість коштів чи, Боже збав, отримуючи німецькі соціальні виплати, вони переказуватимуть гроші в російську економіку та посилюватимуть волонтерський рух. Так само ніхто не скасовував, що серед них можуть бути шпигуни.

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Карт-бланш для злочинців

Безкарність, як показує історія, згодом вилазить боком. Міжнародне співтовариство з'їло безчинства в Ічкерії, окупацію грузинських територій, 8-річну війну в Україні, що лише нарощувало апетити путіна. За жоден свій злочин він не поніс відповідальність, натомість отримав багатомільярдні паливні контракти та карт-бланш наступної агресії. Зло має каратися жорстко та одразу.

росіяни самі виростили машину, яка забрала в них право вибору, а в мільйонів людей по всій землі – життя, близьких та майно. Тепер настав час їхньої персональної відповідальності за режим, який вони вигодували.

Тільки коли війна торкнеться кишені, благополуччя та дому кожної сім'ї не лише в глибинці, а й у москві та пітері; коли війна обернеться кров'ю та сирою землею, а не "сміливими" словами в чатах – тоді існуватиме бодай примарна імовірність, що сімоньян перестане сприйматися як джерело інформації, а путін – як великий "государь".

росіяни мають бути ізольованими, щоб самотужки вирішувати проблеми власної країни, а не перекладати це на плечі українців.

А поки виходить так, наче німці хочуть врятувати росіян від безглуздої смерті. Хто б українців врятував? Нам би допомогли німецькі танки, але вони надто зайняті розробкою програми для "совісних росіян". Це – не "совісні росіяни", а безсовісні вбивці та ґвалтівники.

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