"Грузинский" синдром

Правительство Грузии не собирается закрывать границу, несмотря на то, что Южная Осетия и Абхазия до сих пор находятся под оккупацией этих же россиян.

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И я очень слабо могу их критиковать, ведь и Украина запретила въезд россиян на нашу территорию только после полномасштабного вторжения. Несмотря на то, что война длится уже 8,5 лет, и оккупацию Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей. Не внедрили даже визовый режим.

Германия хочет на европейском уровне ввести единую линию по приему россиян, отказывающихся от военной службы "из соображений совести".

Поиски "совестных" в стране убийц и мародеров

Эти "совестные россияне" семь месяцев не убегали от злостного режима. Эти "совестные россияне" вместе с женами и матерями семь месяцев писали по чатам, что недостаточно украинцев убили российские ракеты в Кременчуге и Виннице, а обстрел вокзала в Краматорске – это имитация. Они кричали, что "могут повторить", но когда дело дошло от слов до казармы, вся решительность куда-то исчезла.

С одной стороны, меньше пушечного мяса сунется в Украину, с другой – это опасность как для европейских стран, так и для нас.

Резюмируем, что возможность уехать заграницу имеют россияне с интеллектом и деньгами. Оказавшись в безопасной среде, им ничто не мешает укреплять российское лобби среди уставших от войны европейцев.

Зарабатывая достаточное количество средств или, Боже упаси, получая немецкие социальные выплаты, они будут переводить деньги в российскую экономику и будут усиливать волонтерское движение. Также никто не отменял, что среди них могут быть шпионы.

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Карт-бланш для преступников

Безнаказанность, как показывает история, со временем вылезает боком. Международное сообщество съело беспредел в Ичкерии, оккупацию грузинских территорий, 8-летнюю войну в Украине, что только наращивало аппетиты путина. Ни за одно свое преступление он не понес ответственности, а получил многомиллиардные топливные контракты и карт-бланш следующей агрессии. Зло должно наказываться жестко и сразу.

россияне сами вырастили машину, забравшую у них право выбора, а у миллионов людей по всей земле – жизнь, близких и имущество. Теперь пришло время их персональной ответственности за вскормленный ими режим.

Только когда война коснется кармана, благополучия и дома каждой семьи не только в глубинке, но и в москве и питере; когда война обернется кровью и сырой землей, а не "смелыми" словами в чатах – тогда будет существовать хотя бы призрачная вероятность, что симоньян перестанет восприниматься как источник информации, а путин – как великий "государь".

россияне должны быть изолированными, чтобы самостоятельно решать проблемы собственной страны, а не перекладывать это на плечи украинцев.

А пока выходит так, будто немцы хотят спасти россиян от бессмысленной смерти. Кто бы украинцев спас? Нам бы помогли немецкие танки, но они слишком заняты разработкой программы для совестливых россиян. Это – не "совестные россияне", а бессовестные убийцы и насильники.

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