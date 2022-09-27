На первый взгляд может показаться, что локальный характер и еще долгое время до всеобщих выборов имеют не слишком большое значение для общественной жизни Польши и, тем более, Украины. Впрочем, это не совсем так.

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Выборы, которых никто не ожидал

Досрочные выборы в Руде-Шленской (Силезское воеводство) объявили после того, как 16 июня 2022 года умерла мэр (президент) города Гражина Джеджиц, которая занимала этот пост с 2010 года.

Правление Джеджиц не было легким. После предшественника Анджея Стании она получила город в "наследство" с гигантским долгом, превышавшим 200 миллионов злотых.

Несмотря на это, она постепенно вытягивала финансы города из долгов, хотя и не без "палок в колесах". Да, ее дважды пытались уволить с должности, но она уверенно преодолевала препятствия.

Впрочем, в прошлом году Джеджиц столкнулась с самым большим вызовом в ее жизни – раком. Борьба продолжалась многие месяцы. Однако победить коварную болезнь ей так и не удалось, и в возрасте 68 лет женщины не стало. После чего встал вопрос об избрании нового главы города.

Итак, 11 сентября в Руде-Шленской состоялся первый тур внеочередных выборов. За мэрское кресло соревновались сразу семь кандидатов. Однако первый тур оказался безрезультатным, поскольку ни один из них не набрал большинства голосов.

Впрочем, это было уже не столь важно. Ведь главной неожиданностью кампании оказалось то, что во второй тур попали бывшие заместители мэра города Михал Переньчик (36,41%) и Кшиштоф Мейер (26,85%) – ни один из которых не был кандидатом от действующего властного лагеря.

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"Поцелуй смерти"

Действительно, после ухода из жизни мэра Руды-Шленской Гражи Джеджиц, как только появилась информация о местных выборах, начали возникать сравнения с прошлогодней кампанией в Жешуве. И не зря.

Дело в том, что 13 июня 2021 года в столице Подкарпатского воеводства состоялись выборы мэра города, которые были досрочными. Тогда уже в первом туре кандидат от объединенной парламентской оппозиции Конрад Фийолек с более чем двукратным отрывом (56,5% против 23,6%) победил кандидата от "ПиС" Эву Лениарт. Такой результат без преувеличения шокировал.

Несмотря на то, что кампания в Руде не стала точным повторением "жешувского сценария", все же некоторые сходства имели место.

Параллелей можно провести несколько. Однако, пожалуй, главным сходством можно считать то, что провластный кандидат, депутат от "ПиС" Марек Весолы уже в первом туре голосования потерпел неудачу, получив 26,41% голосов. И хотя никто из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер, все же факт остается фактом – для партии власти выборы в Руде-Шленской ограничились единым туром – без шанса на продолжение борьбы.

О чем это говорит? Можно предположить, что внеочередные выборы в Руде оказались своеобразным тестом для "ПиС", который политсила, похоже, не сдала.

Политический провал правящей партии быстро зафиксировали интернет-пользователи. Особое внимание в комментариях уделили упоминанию о конференции, которую в середине августа неожиданно организовал лидер "ПиС" Ярослав Качиньский. Во время нее политик выразил свою поддержку партийному кандидату.

"Он баллотируется от собственного комитета, но это не ограничивает его поддержку. Мы полностью поддерживаем господина Марека Весолы", – заявил тогда Качиньский.

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Хотя выступление лидера "ПиС" длилось менее полутора минут, однако, по мнению многих комментаторов, поддержка Весолы стала гвоздем в его политический гроб. Все потому, что в Польше тогда доминировала одна тема – экологическая катастрофа на реке Одра. И общественность ожидала, что Качиньский этот вопрос перед камерами прокомментирует.

Впрочем, этого не произошло. Через несколько недель конференцию в контексте избирательного процесса в Руде-Шленской объявили "поцелуем смерти".

Так выглядит поцелуй смерти, полякам надоела "ПиС". Кандидат, которого поддерживает глава "ПиС" – депутат от "ПиС" Весолы – не проходит во второй тур выборов мэра Руды-Шленской! И так же победим "ПиС" на выборах 2023 года!

– написала в твиттере депутат от "Гражданской коалиции" Катажина Лубнауэр.

Перенос выборов

Итак, выборы в Силезии могут служить прогнозом парламентских выборов в следующем году и барометром общественных настроений. И хотя результаты местных досрочных выборов нелегко перенести на национальные реалии, они являются серьезным упреждающим сигналом для "Права и справедливости".

Ведь кандидату от партии власти не помогла даже поддержка самого Ярослава Качиньского, да еще и в городе, который никогда не был оплотом оппозиции. К примеру, во втором туре президентских выборов 2020 года в Руде победил Анджей Дуда с поддержкой 51,14% голосов.

Несмотря на то, что перед парламентскими выборами 2023 года "ПиС" будет прилагать намного больше усилий для мобилизации своих избирателей, принимая во внимание усталость от годов правления одной политсилы, высокий уровень инфляции, кризис в энергетике, военную ситуацию, миграционную нагрузку и постоянные политические раздоры, в правящем лагере могут возникнуть серьезные проблемы с переломом апатии своих поклонников. Особенно негативное влияние может оказать тяжелый осенне-зимний сезон.

Уже сейчас соцопрос зафиксировали самые плохие "рейтинги обоих офисов Матеуша Моравецкого" в истории. Поддержка партии "ПиС" падает и в сентябре составила всего 30%, что является снижением на 6% по сравнению с маем. Более того, 55% хотят, чтобы ее лидер Качинский ушел в политическую отставку.

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В Варшаве это хорошо понимают. Поэтому поражение в Руде может усилить решимость "ПиС" перенести местные выборы весной 2024 года, чтобы партия Качиньского не вступила в парламентскую кампанию, будучи обремененной поражением на деморализующих местных выборах.

"ПиС" хочет перенести местные выборы, чтобы успех оппозиции на этих выборах не перерос в успех на парламентских выборах. Успех оппозиции на парламентских выборах и так наступит", – прокомментировал депутат Европарламента от "Левицы" Роберт Бедронь.

Как бы там ни было, 25 сентября голосование во втором туре, несмотря на низкую явку (31,55%), произошло, по результатам которого больше всего голосов (73,05%) набрал Михал Перончик, получив огромное преимущество над своим соперником.

Перончик будет занимать эту должность в ближайшие несколько месяцев – до "обычных" местных выборов, которые состоятся либо осенью 2023 года, либо весной 2024-го, если их перенесут. Но это уже будет другая история.

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Таким образом, случившееся в силезском городе Руда-Шленская, как и в подкарпатском Жешуве, несомненно, может быть хорошей новостью для оппозиции. Ведь это показывает, что победа над "ПиС" на общенациональном уровне может стать реальностью, безусловно, поднимающей моральный дух перед очень сложным политическим сезоном.

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Впрочем, жестокий характер борьбы за места в Сейме может иметь негативные последствия, главным образом – для Украины. Варшава является одним из основных союзников Киева в противостоянии российской военной интервенции, немаловажную роль играет политическая стабильность страны над Вислой.

Если предвыборные страсти в Польше выйдут за пределы здоровой политической конкуренции, что неоднократно имело место, это может привести к маргинализации украинского вопроса, а значит, и снижению поддержки нашего государства. Остается надеяться, что здравый смысл и понимание опасности действий россии будут сдерживать "горячие головы" разных политических лагерей и не допустят ослабления сопротивления агрессивному нашествию одичавших орд путинского режима.

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