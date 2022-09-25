Игра на истощение

Этот прием заключается в создании большого количества проблемных вопросов или даже ерунды для торга и постоянного троллинга, направленного на достижение желаемого результата в решении действительно важного для тебя вопроса.

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Если же этот вопрос не разрешается или предложенные варианты решения тебя не устраивают, тебе остается продолжать наращивать градус и создавать дополнительные векторы напряжения. Обычная игра на повышение, в которой важно не вестись на блеф и манипуляции.

Яркий пример – тактика официального Будапешта в противостоянии с Брюсселем. К сожалению, в этой баталии мы оказались среди инструментов, которые использует Орбан в своей игре против европейских институций за десятки миллиардов евро поступлений, которые остаются замороженными с учетом как нарушения принципов верховенства права, так и подозрения в коррупции.

Кроме традиционных проблем с введением санкций против кремля, Венгрия создает нам и ЕС еще дополнительные де-факто, тормозя расширение экспорта украинской электроэнергии в Европу. Это проблема и для Украины, и для ее соседей, рассчитывающих на поддержку, – не зря за ней в Киев приезжал польский премьер Моравецкий, а о важности экспорта говорила в своем послании Урсула фон дер Ляйен.

Этим событием можно в каком-то смысле всех нас поздравить – мы еще не стали членами ЕС, а уже попали в жесткие политические споры внутри блока.

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Кремлевская приманка на Орбана сработала

И пусть вас не пугают громкие заявления рупора кремля, одобряющего "суверенную позицию" Венгрии по многим вопросам в ЕС.

Все дело в европейских фондах, которые Брюссель решил заморозить, чтобы привести Орбана в сознание. И он борется за них с пролетарским достоинством и без оглядки на репутацию – потакая путину и демонстрируя, что европейское "единство" ему не интересно, – его интересуют только деньги. И все равно чьи они будут – москвы на дешевом газе или Брюсселя.

Именно поэтому Орбан заблокировал предложение ЕС о создании специального представителя ООН по правам человека, который должен следить за действиями россиян. И именно поэтому венгерский оператор электрических сетей вдруг решил, что следует тщательно исследовать влияние расширения экспорта электроэнергии из Украины на их рынок, и для этого им нужно несколько месяцев.

Здесь нужно немного объяснить, при чем здесь венгры. Они не покупают электроэнергию в Украине по политическим соображениям, несмотря на исторические коммерческие отношения в этой сфере, но представитель их оператора возглавляет рабочую группу по рыночным вопросам и отчитывается о влиянии увеличения украинского экспорта на рынок в континентальной Европе.

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Победит дипломатическая смекалка

После того как мы синхронизировались с ЕС, каждые дополнительные мегаватты открываются для нас только на основании положительных отчетов двух рабочих групп. Недавно как раз был день рассмотрения отчетов и принятия очередного решения об увеличении объемов украинского экспорта, но, несмотря на неотложный дефицит на европейском рынке, венгры под надуманным предлогом сделали его минимальным и подвесили в воздухе дальнейшее расширение.

Они прекрасно понимают, что создают проблемы для Киева, Варшавы и Брюсселя. Киеву нужны деньги – честно заработанные. Варшаве критически нужна помощь с экспортом, и президент Зеленский ее пообещал. Брюсселю нужно и то, и другое, потому что это – свидетельство единства Европы и еще один шаг для усиления энергосистемы.

А Орбану нужны деньги и победа в шантаже ЕС. Да, мы тоже в этой игре, и нам нужно привыкать и здесь сражаться за свои интересы, создавая союзы и разоблачая грубость мотивов и сущность проблем.

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