"Картонная" армия

Не сомневаюсь, что россияне без проблем на бумаге наберут несколько сотен тысяч мобилизованных, раздадут им советские автоматы, форму и отправят куда-то в сторону Украины. А что дальше?

Интересное россии придется окончательно забыть о "бабы еще нарожают"

Через сколько недель первые из них появятся на фронте? Какой процент из них будет вообще усилением для армии? Где они будут жить? На улице скоро зима – они будут в окопах или разлезутся по домам? На чем они приедут и на чем будут передвигаться? Чем будут воевать?

HIMARSам приготовиться

Пока вижу большую логистическую проблему для россиян. Если Украине будут давать много артиллерии и еще больше ракет, то только успевай отрабатывать по целям.

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Да, это затянет войну. У нас будут потери. Но это тот случай, когда твой соперник сделал неправильный шаг, но еще не понял этого.

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