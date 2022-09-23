"Картонная" армия
Не сомневаюсь, что россияне без проблем на бумаге наберут несколько сотен тысяч мобилизованных, раздадут им советские автоматы, форму и отправят куда-то в сторону Украины. А что дальше?
Интересное россии придется окончательно забыть о "бабы еще нарожают"
HIMARSам приготовиться
Пока вижу большую логистическую проблему для россиян. Если Украине будут давать много артиллерии и еще больше ракет, то только успевай отрабатывать по целям.
К теме После обращения путина россияне принялись штурмовать совсем не военкоматы
Да, это затянет войну. У нас будут потери. Но это тот случай, когда твой соперник сделал неправильный шаг, но еще не понял этого.
Актуальное – как проходит мобилизация в россии: смотрите видео