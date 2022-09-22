Так считают в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. Отмечают, что путин пошел на значительные риски, объявив частичную мобилизацию и "надеясь создать столь необходимую боевую мощь".

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России, скорее всего, придется столкнуться с логистическими и административными проблемами даже при наборе 300 тысяч человек. Они вряд ли будут боеспособными в течение нескольких месяцев,

– говорится в сообщении

В Минобороны Британии подчеркнули, что даже эта ограниченная мобилизация, вероятно, будет крайне непопулярна среди населения россии.

"Этот шаг фактически является признанием того, что россия исчерпала запас добровольцев, желающих воевать в Украине", – считают британские разведчики.

К слову, аналитики из Института по изучению войны считают, что это и бесполезные усилия, ведь частичная мобилизация в россии не даст желаемого результата. Американцы тоже заключили, что это скорее свидетельствует о том, что кремль столкнулся с серьезными проблемами.

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