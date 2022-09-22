Речь уже о восьмом пакете санкций, который после брифинга главы МИД Украины Дмитрия Кулебы министры договорились поручить своим командам.

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Восьмой пакет санкций будет направлен на "более значимые сектора российской экономики" и продолжит нацеливаться на людей, ответственных за агрессивную войну в Украине. Министры ЕС проведут свою следующую официальную встречу в середине октября, когда пакет санкций может быть формализован.

Восьмой пакет санкций будет нацелен на более релевантные сектора российской экономики,

– сказал Боррель.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель созвал неформальную встречу министров иностранных дел Евросоюза для того, чтобы согласовать "общую линию" относительно заявления путина.

В интервью Reuters министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сказал, что путин пытается испугать и разделить Запад, но его последние комментарии стали "моментом, изменившим игру".

Встреча в среду должна подчеркнуть:

единство,

быстрое продвижение с новым пакетом санкций,

использование механизма финансирования Европейского миротворческого фонда для увеличения поставок оружия в Украину, сказал он.

Мы также должны заявить о взятии на себя юридической ответственности. Фюреры в кремле не должны воспринимать как должное то, что их ответственность за геноцидную войну следует воспринимать мягко,

– сказал он.

Министры ЕС согласились увеличить поставки оружия Украине

Они также договорились об увеличении поставок оружия на Украину. Боррель отказался сообщить дальнейшие подробности о типе санкций или военной поддержке, но сказал, что, по его мнению, в блоке будет "единодушная" поддержка новых мер.

Заявления путина и реакция ЕС

Представитель Еврокомиссии Петер Стано констатировал, что президент россии своим решением объявления частичной мобилизации показал, что хочет не мира, а войны.

Заявления президента путина о "референдумах" и частичной мобилизации – лишь еще одно доказательство, что путин не заинтересован в мире. Он заинтересован в эскалации своей войны,

– сказал Стано.

Что известно о "референдумах" на оккупированных территориях

Оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к россии захваченных территорий:

Донецкой,

Луганской,

Херсонской,

Запорожской области.

Глава кремля объявил о частичной мобилизации в россии и заявил о том, что признает результаты так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины. Путин обосновывает это тем, что жители оккупированных территорий нуждаются в защите.

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