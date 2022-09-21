Боррель озвучил, как может быть сформулирована общая позиция. Он подчеркнул, что путину не удастся запугать ЕС.

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Санкции тоже обсудят

Дипломат заверил, что поддержка Украины будет продолжена. Кроме того, новые антироссийские санкции, вероятно, тоже станут "предметом обсуждения".

Нас не запугали, мы будем продолжать нашу полную поддержку украинского суверенитета и демократии и будем работать над тем, чтобы эта война прекратилась,

– подчеркнул Боррель.

Он добавил, что в ЕС и ранее предупреждали: в случае "референдумов" на оккупированных территориях будут новые санкции.

Санкции могут затронуть российскую нефть

Кстати, издание Politico тоже писало, что Еврокомиссия начнет консультации с представителями стран ЕС по поводу будущего пакета санкций в течение нескольких дней.

Дипломаты якобы обсудят ограничение цен на российскую нефть. По сообщению СМИ, США склоняют ЕС, чтобы добиться прогресса в ограничении цен до того, как в декабре вступит в силу запрет ЕС на импорт российской нефти.

Кроме того, могут рассмотреть списки физических лиц под санкции и запрет импорта российских алмазов и других предметов роскоши.

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