Боррель озвучив, як може бути сформульована спільна позиція. Він наголосив, що путіну не вдасться залякати ЄС.

До речі Часткова мобілізація, ядерний шантаж і підтримка референдумів: що путін наговорив у зверненні

Санкції теж обговорять

Дипломат запевнив, що підтримка України продовжуватиметься. Крім того, нові антиросійські санкції, ймовірно, теж стануть "предметом обговорення".

Нас не залякали, ми продовжуватимемо нашу повну підтримку українського суверенітету та демократії і продовжуватимемо працювати над тим, щоб ця війна припинилася,

– наголосив Боррель.

Він додав, що в ЄС і раніше попереджали: у разі "референдумів" на окупованих територіях, будуть нові санкції.

Санкції можуть зачепити російську нафту

До речі, видання Politico теж писало, що Єврокомісія розпочне консультації з представниками країн ЄС щодо майбутнього пакету санкцій протягом кількох днів.

Дипломати нібито мають обговорити обмеження цін на російську нафту. За повідомленням ЗМІ, США схиляють ЄС, аби досягти прогресу в обмеженні цін до того, як у грудні набуде чинності заборона ЄС на імпорт російської нафти.

Крім того, можуть додатково розглянути списки фізичних осіб під санкції та заборону імпорту російських алмазів та інших предметів розкоші.

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