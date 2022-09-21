Он также пообещал сделать все, чтобы обеспечить безопасное проведение "референдумов", передает 24 канал.

Важно Частичная мобилизация, ядерный шантаж и поддержка референдумов: что путин наговорил в обращении

По словам путина, россия поддержит "референдумы" в квазиреспубликах, а также оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей, потому что "не может бросить людей".

Добавим, что 20 сентября боевики квазиобразований на Донбассе и гауляйтеры временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей объявили о проведении псевдореферендумов. На них должны проголосовать за вхождение в состав россии. Приспешники россиян настолько спешат, что назначили референдумы на 23 – 27 сентября.

Любопытно! Источники 24 канала в спецслужбах подтвердили, что оккупантам очень не хватает живой силы, чтобы вести свою жестокую войну. Поэтому захватчики планируют проведение тотальной мобилизации на Херсонщине и Запорожье. В конце концов, 21 сентября путин объявили частичную мобилизацию.

Что означает проведение "референдумов"

Журналист из Донецка, бывший пленник боевиков Станислав Асеев рассказал, что организация "референдумов" – это прежде всего перекрывание темы, необходимое для внутреннего потребителя, то есть для самих россиян. Также это поможет решить проблему частичной мобилизации в самой россии.

"Наконец-то можно теперь объяснить людям, за что они воюют. То есть сейчас можно будет сказать, что "мы воюем за россию, потому что часть территорий у нас теперь, оказывается, оккупирована украинскими войсками", – рассказывает журналист.

Также он отметил, что по логике самих россиян такие "референдумы" якобы развязывают им руки для возможного тактического ядерного удара.

Как реагирует Украина и мир

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что мы уже пол года боремся с агрессором. Поэтому нас не пугают такие сообщения. Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук призвала находящихся в оккупации украинцев не принимать участия в незаконных "голосованиях".

Мировое сообщество отмечает, что эти результаты "псевдореферендумов" ни в коем случае не будут признаны, ведь они фиктивны.

Достойно внимания – путин объявил частичную мобилизацию: смотрите видео