Він також пообіцяв зробити все, щоб забезпечити безпечне проведення "референдумів", передає 24 канал.

Важливо Часткова мобілізація, ядерний шантаж і підтримка референдумів: що путін наговорив у зверненні

За словами путіна, росія підтримає "референдуми" у квазіреспубліках, а також окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей, бо "не може кинути людей".

Додамо, що 20 вересня бойовики квазіутворень на Донбасі та гауляйтери тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей оголосили про проведення псевдореферендумів. На них мають проголосувати за входження до складу росії. Поплічники росіян настільки поспішають, що призначили референдуми на 23 – 27 вересня.

Цікаво! Джерела 24 каналу у спецслужбах підтвердили, що окупантам надзвичайно сильно бракує живої сили, аби вести свою жорстоку війну. Саме тому загарбники планують проведення тотальної мобілізації на Херсонщині та Запоріжжі. Зрештою, 21 вересня путін оголосив часткову мобілізацію.

Що означає проведення "референдумів"

Журналіст з Донецька, колишній бранець бойовиків Станіслав Асєєв розповів, що організація "референдумів" – це передовсім перекривання теми необхідне для внутрішнього споживача, тобто для самих росіян. Також це допоможе розв'язати проблему часткової мобілізації в самій росії.

"Нарешті можна тепер пояснити людям, за що вони воюють. Тобто, зараз можна буде сказати, що "ми воюємо за росію, бо частина територій у нас тепер, виявляється, окупована українськими військами", – розповідає журналіст.

Також він зазначив, що за логікою самих росіян, такі "референдуми" буцімто розв'язують їм руки для можливого тактичного ядерного удару.

Як реагує Україна та світ

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що ми вже пів року боремось з агресором. Тому нас не мають лякати такі повідомлення. Віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, що перебувають в окупації, не брати участі в незаконних "голосуваннях".

Світова спільнота наголошує, що ці результати "псевдореферендумів" в жодному разі не будуть визнані, адже вони є фіктивними.

Варте уваги – путін оголосив часткову мобілізацію: дивіться відео