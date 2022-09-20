Про це повідомили джерела 24 каналу у спецслужбах. Там додали, що на тимчасово окупованих територіях вже підписали накази про створення типу добровольчих батальйонів.

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Мовиться про Херсонщину та Запоріжжя. Натомість варто нагадати, що у квазіреспубліках "днр" та "лнр" мобілізація теж є нібито "добровільною". Але ж насправді з'являється все більше повідомлень про те, що ворог просто викрадає чоловіків і змушує їх воювати.

Як розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, у селі Портівське Маріупольського району окупанти зібрали всіх чоловіків, які молодші 40 років, завантажили в автобус та вивезли в бік Донецька. На окупованій Луганщині, де також примусово забирають до росармії, протестують жінки. В Алчевську вони перекрили дорогу автобусу з "мобілізованими". Одна з жінок лягла під колеса транспорту.

Росіяни не хочуть воювати

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський сказав, що кількість незадоволених росіян лише росте, тому у Херсоні різко побільшало кадирівців, аби підтримувати "моральний дух".

"Вся ворожа логістика з лівого берега Херсонщини на правий берег – контролюється ЗСУ. Але це не означає, що в окупантів взагалі немає можливості перевозити свою техніку", – зазначає заступник голови Херсонської облради.

Якщо ж говорити про "референдум", то провести його росіяни не зможуть – у них немає підтримки населення, вони чудово розуміють, яким буде результат.

Зверніть увагу! Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україні було ліквідовано 54 810 окупантів.

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