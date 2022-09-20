Про це 24 каналу розповів заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він також зазначив, що для цього вони використовують гелікоптери Мі-26, які перевозили техніку й раніше, але у менших масштабах.

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За словами Соболевського, у росіян немає такої великої кількості гелікоптерів, щоб забезпечувати вороже угруповання на правому березі. "Також слід додати, що такі переправи не вирішують проблем, адже багато у Мі-26 не завантажиш", – додає він.

Що відомо про псевдореферендуми на Херсонщині

Якщо ж мовити про "референдум", то провести його росіяни не зможуть – у них немає підтримки населення, вони чудово розуміють, яким буде результат,

– переконаний Юрій Соболевський.

Але він також підкреслив, що підготовка до цих "шоу" тривала завжди, тому, якщо буде сигнал з кремля – їх проведуть.

Логістика ворога на Харсонщині під нашим контролем

"Вся ворожа логістика з лівого берега Херсонщини на правий берег – контролюється ЗСУ. Але це не означає, що у окупантів взагалі немає можливості перевозити свою техніку", – зазначає заступник голови Херсонської облради.

Він також додає, що окупанти використовують плавзасоби, які вкрали у місцевих, або ж баржі. "Кількість незадоволених росіян лише росте, тому у Херсоні різко побільшало кадирівців, аби підтримувати "моральний дух", – резюмує Соболевський.