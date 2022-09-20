Об этом 24 каналу рассказал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он также отметил, что для этого они используют вертолеты Ми-26, которые перевозили технику и раньше, но в меньших масштабах.

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По словам Соболевского, у россиян нет такого большого количества вертолетов, чтобы обеспечивать вражескую группировку на правом берегу. "Также следует добавить, что такие переправы не решают проблем, ведь многое в Ми-26 не загрузишь", – добавляет он.

Что известно о псевдореферендумах на Херсонщине

Если же говорить о "референдуме", то провести его россияне не смогут – у них нет поддержки населения, они прекрасно понимают, каким будет результат,

– убежден Юрий Соболевский.

Но он также подчеркнул, что подготовка к этим "шоу" продолжалась всегда, поэтому если будет сигнал из кремля – их проведут.

Логистика врага на Харсонщине под нашим контролем

"Вся вражеская логистика с левого берега Херсонщины на правый берег – контролируется ВСУ. Но это не значит, что у оккупантов вообще нет возможности перевозить свою технику", – отмечает заместитель председателя Херсонского облсовета.

Он также добавляет, что оккупанты используют плавсредства, которые украли у местных, или баржи. "Количество недовольных россиян только растет, поэтому в Херсоне резко увеличилось количество кадыровцев, чтобы поддерживать "моральный дух", – резюмирует Соболевский.