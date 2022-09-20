Росіяни лютують через втрачене

Але водночас окупанти посилили обстріли щойно звільнених населених пунктів Херсонщини, зокрема Високопілля та довколишніх сіл. Про це 24 каналу розказав кореспондент з Кривого Рогу.

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Мешканці цих населених пунктів кажуть, що на них росіяни виплескують свою лють за те, що втратили захоплені території та зазнали поразки на полі бою. До того ж таким варварським способом вони намагаються зупинити подальше просування українських військ. Журналіст додав, що з цим може бути пов'язане збільшення інтенсивності артилерійських обстрілів Нікопольської, Марганецької, Червоногригорівської громад.

Він зауважив, що через ці обстріли Марганецьку громаду додали до списку громад, які перебувають під постійним вогневим контролем, і люди, які вимушеної виїжджають з цієї території через небезпеку, мають право отримати статус ВПО та відповідну допомогу від держави.

Чи повертаються люди у звільнені населені пункти

За словами кореспондента, після деокупації населених пунктів люди не стали більше виїжджати чи навпаки повертатися туди. Люди, які вимушено жили під російською окупацією, залишаються на місці та оговтується після піврічного "сусідства" з окупантами. А ті, кому раніше вдалося евакуюватися до Кривого Рогу чи інших міст, здебільшого лише навідуються у звільнені населені пункти, щоб подивитися, що залишилося після "асвабадітєлєй", оцінити рівень руйнувань. Після цього вони вирішують, що робити далі – чи повертатися додому та відновлювати свої будинки, чи повертатися до місць тимчасового перебування.

"Дуже багато будівель, господарських споруд і бізнесу у Високопіллі зруйновані, і тому вони потребують відновлення", – констатував кореспондент.

Як допомагають людям

Людям з деокупованих сіл поступово починають допомагати волонтерські та міжнародні організації. Вони вже, хоч і обережно, приїжджають до Високопілля та довколишніх сіл.

За словами журналіста, найгостріше питання для тамтешніх мешканців – це покрівельні та будівельні матеріали.

"Оскільки вже минулого тижня були дощі, а коли в будівлі банально немає даху, то це – дуже серйозна загроза для цілісності цієї будівлі", – наголосив він.

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Мешканців деокупованих населених пунктів просять виїхати на зиму

Попри усі намагання місцевих зі звільнених населених пунктів повернутися до нормального життя вдома, їх просять все ж евакуюватися на зимовий період. Особливо це прохання стосується сімей з дітьми та маломобільних осіб. Як подати заявку на допомогу з евакуацією – читайте тут.