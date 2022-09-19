Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликає не нехтувати проханням та евакуюватися до Закарпатської, Хмельницької чи Житомирської областей. За допомогою слід звертатися в Херсонську облдержадміністрацію.
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Як подати заяву на евакуювання
Перше, що треба зробити – звернутися на "гарячу лінію" Херсонської ОВА. Це можна зробити за телефоном: +0800330951. Також можна написати у чат-бот.
Далі потрібно повідомити спеціалістам про свій намір евакуюватися. Вони допоможуть сформувати відповідну заяву.
Згодом з вами зв'яжуться і повідомлять усі деталі евакуації. Необхідно буде прийти у зазначений час на місце, звідки відправлятиметься евакуаційний транспорт.
Важливо: при зверненні до ОВА не забудьте вказати свої гуманітарні потреби. Після евакуації жителі Херсонщини одержать статус ВПО та зможуть отримувати грошові виплати від держави.
Які виплати можна отримати:
- для дорослої людини – 2000 гривень;
- для дітей та людей з інвалідністю – 3000 гривень;
- також можна подати заявку для отримання фінансової допомоги від міжнародних організацій.
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Ситуація на Херсонщині: останні новини
- Жителі населених пунктів, що перебувають під тимчасовою окупацією, можуть виїхати на територію підконтрольну Україні. Необхідно зателефонувати на "гарячу лінію" ОВА і повідомити свої дані.
- Окупанти старанно намагаються втриматися на Херсонщині, проте ЗСУ змушує їх відступати. Загарбники намагаються підтягнути резерви.
- 19 вересня Володимир Зеленський оприлюднив указ. Відтепер на території Херсонщини буде створено 15 нових адміністрацій.
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