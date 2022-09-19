Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликає не нехтувати проханням та евакуюватися до Закарпатської, Хмельницької чи Житомирської областей. За допомогою слід звертатися в Херсонську облдержадміністрацію.

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Як подати заяву на евакуювання

Перше, що треба зробити – звернутися на "гарячу лінію" Херсонської ОВА. Це можна зробити за телефоном: +0800330951. Також можна написати у чат-бот.

Далі потрібно повідомити спеціалістам про свій намір евакуюватися. Вони допоможуть сформувати відповідну заяву.

Згодом з вами зв'яжуться і повідомлять усі деталі евакуації. Необхідно буде прийти у зазначений час на місце, звідки відправлятиметься евакуаційний транспорт.

Важливо: при зверненні до ОВА не забудьте вказати свої гуманітарні потреби. Після евакуації жителі Херсонщини одержать статус ВПО та зможуть отримувати грошові виплати від держави.

Які виплати можна отримати:

для дорослої людини – 2000 гривень;

для дітей та людей з інвалідністю – 3000 гривень;

також можна подати заявку для отримання фінансової допомоги від міжнародних організацій.

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Ситуація на Херсонщині: останні новини

Жителі населених пунктів, що перебувають під тимчасовою окупацією, можуть виїхати на територію підконтрольну Україні. Необхідно зателефонувати на "гарячу лінію" ОВА і повідомити свої дані.

Окупанти старанно намагаються втриматися на Херсонщині, проте ЗСУ змушує їх відступати. Загарбники намагаються підтягнути резерви.

19 вересня Володимир Зеленський оприлюднив указ. Відтепер на території Херсонщини буде створено 15 нових адміністрацій.

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