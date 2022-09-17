Про це 24 каналу розповів військовий експерт Ігаль Левін. За його словами, частково це пояснюється тим, що заяви про початок контрнаступу на Херсонщині стали маневром, аби відвернути увагу ворога від інших ділянок фронту.

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"На Херсонщині ворог готувався до оборони. До того ж можна робити висновки, опираючись на ту інформацію, яку ми зараз маємо, що удар там скував сили ворога", – зазначив військовий експерт.

"Є конкретне просування на Півдні України"

Важливим моментом є те, що попри усю підготовку росіян та створення ешелонованої оборони, ЗСУ все одно просуваються на Півдні та звільняють населені пункти. Наприклад, значущим моментом було звільнення Високопілля.

Ігаль Левін Військовий експерт Попри складні умови, коли ворог знав про контрнаступ на Херсонщині і готувався до нього, Україна все одно наступає. Дії ЗСУ на цьому напрямку не були просто рейдом, коли військові висунулися вперед, завдали удару ворогу і знову відійшли. Ні, є конкретне просування на Півдні України.

Він додав, що кількість деокупованих населених пунктів на Південному напрямку може бути більшою, ніж про це кажуть офіційно.

"Там тривають бойові дії, українські частини рухаються вперед. За певний час Генштаб повідомить про нові звільнені населені пункти", – сказав військовий експерт.

Чому не вдається стрімко звільнити Херсонщину

Темп контрнаступальних дій на Херсонщині пов'язаний з особливостями рельєфу регіону. Адже на відміну від Харківщини, де багато боїв відбувалися в умовах міської забудови, на Півдні фактично всюди степи.

Війна йде за кожну лісопосадку. Бойові дії відбуваються наступним чином: ворога вибивають з однієї лісопосадки, і він переходить в іншу,

– пояснив військовий експерт.

Він додав, що є ще кілька факторів, які сповільнюють наступ на Херсонщині.

Багато полів, а також шляхів для просування техніки заміновані.

Окупанти на Півдні України підготувалися до наступу ЗСУ, зокрема подбали про ешелоновану оборону. Йдеться про те, що ворог створив систему окопів. Коли росіяни відходять від одних позицій, вони переходять на інші – вже готові.

ЗСУ дають відсіч противнику на Півдні

Попри це, ЗСУ вдається успішно протистояти противнику. Зокрема, українські військові знищують логістику росіян і заважають переправляти техніку на інший берег Дніпра.

Збройні Сили України просуваються вперед. За це доводиться платити високу ціну. Але навіть у цих складних умовах ЗСУ все одно здатні деокуповувати населені пункти,

– наголосив Левін.

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Ситуація на Півдні України: останні новини

ЗСУ повідомили, що встановили вогневий контроль майже над усією окупованою Херсонщиною. Це має суттєвий вплив на ситуацію на фронті, оскільки вороги в метушні намагаються сховатися.

Як розповів військовий експерт Олег Жданов, ЗСУ намагаються контролювати логістику військ ворога на глибині у 50 кілометрів.

У Херсоні, Бердянську і Луганську знайшли вбитими колаборантів. Ці події змусили задуматись зрадників на Запоріжжі. Колаборанти масово виходять на зв'язок з українськими спецслужбами щодо укладання угоди про скасування чи відтермінування їхньої відповідальності.

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