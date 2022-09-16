Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий оглядач Олександр Мусієнко. Просування українських військ на Херсонщині є, там уже звільнили 4 громади.

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Просування на Півдні є

Мусієнко зазначив, що українські сили просунулись у бік Херсона з півночі, а також із заходу. Це найкоротший шлях, який з'єднує Миколаїв і Херсон.

Британські ЗМІ раніше повідомляли, що українські сили вже близько від Херсону. Тоді це ще настільки близько не було, зараз уже можна сказати, що стали дійсно ближчими,

– зауважив військовий оглядач.

Керівник Центру військово-правових досліджень продовжив, що ЗСУ продавили або продавлюють доволі потужні вогневі рубежі ворога під Давидовим Бродом.

"Тож, там є просування, тільки воно не таке швидке й потужне. Цьому є пояснення", – наголосив Мусієнко.

Росіяни захищаються

Він сказав, що на Півдні деморалізовані підрозділи відступили або здались у полон. Однак є й сили, які укріпились, стали в ешелоновану оборону й продовжують чинити опір.

Їх звичайно треба проходити. Це все ще й помножується на відкриту місцевість, на певну кількість водних перешкод, які тут присутні. Тому рух не настільки швидкий. Утім це не означає, що контрнаступальні дії там зупиняються. Робота триває, і ми так само побачимо успішний результат, просто треба зачекати,

– підсумував військовий оглядач.

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