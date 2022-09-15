Відповідну інформацію повідомив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас. Згодом про це розповів дипломат Андрій Сибіга.

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Зеленський пригостив фон дер Ляєн кавунами зі звільненої Херсонщини

І слина тече, і сльозяться очі. Володимир Зеленський пропонує на обіді із фон дер Ляєн дині та кавуни з нещодавно деокупованих сіл Херсонської області,

– написав Маасікас.

Він також опублікував фото, на якому видно листівку з написом: "Херсонські кавуни відомі своєю якістю далеко за межами області – вони є певною мірою основним продуктом регіону. Сьогодні хочемо пригостити вас кавунами та динями, вирощеними в нещодавно деокупованих селах".

Згодом заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга написав, що саме динею та кавуном з нещодавно деокупованих українських земель частували європейську делегацію на чолі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн під час робочого обіду від імені президента України.

Заступник Андрія Єрмака пояснив, що протокол та символи в дипломатії мають значення, особливо на найвищому рівні.

Кожна деталь може підсилювати переговори і нести певний меседж чи ідею. І сьогоднішній почастунок фруктами з деокупованих територій на офіційному робочому обіді має такі змисли: і успіхи на полі бою героїчної української армії і підтвердження ефективності міжнародної допомоги,

– пояснив Сибіга.

Він також звернув увагу на одяг Урсули фон дер Ляєн, яка була вдягнута в жовту сорочку та синій піджак, які символізують кольори українського прапора.

Президентку Єврокомісії частували кавунами з Херсонщини / Фото Матті Маасікаса, Андрія Сибіги та ОП

"…Без зайвих слів – промовисте невербальне свідчення солідарності та підтримки", – пояснив Сибіга.

Візит Урсули фон дер Ляєн в Україну: що відомо

15 вересня Урсула фон дер Ляєн втретє з 24 лютого приїхала в Україну. Розповідаючи про приїзд, сказала, що стільки всього змінилося, адже наша держава тепер кандидат на вступ до ЄС.

Глава Єврокомісії анонсувала, що обговорить з Володимиром Зеленським та Денисом Шмигалем, як продовжувати зближувати економіки та людей, поки Україна рухається до вступу.

Під час зустрічі Володимир Зеленський нагородив главу Єврокомісії орденом Ярослава Мудрого I ступеня. Урсула фон дер Ляєн подякувала та сказала, що приймає його від імені всіх громадян ЄС.

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