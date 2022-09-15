Як відомо, візит фон дер Ляєн анонсували ще раніше. У Києві вона має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

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"У Києві. Це мій третій візит з початку війни Росії. Так багато змінилося. Україна тепер кандидат в ЄС", – написала Урсула фон дер Ляєн.

Відомо, що президентка Єврокомісії має обговорити із Зеленським введення України до зони безкоштовного європейського роумінгу. Раніше Урсула фон дер Ляєн сказала, що Єврокомісія дасть змогу Україні максимально використати її потенціал.

Спираючись на успіх шляхів солідарності для забезпечення безперебійного доступу до єдиного ринку. Вводимо Україну в нашу європейську зону безкоштовного роумінгу,

– наголосила раніше Урсула.

Довідка. У липні у Європі продовжили безкоштовний роумінг для українців, однак це є виключенням, яке може припинити діяти в будь-який час.

Зустріч Урсулою фон дер Ляєн з Оленою Зеленською

Перша леді України Олена Зеленська 14 вересня побувала в Європарламенті. Це прецедент для Європарламенту – вперше на оголошення доповіді запрошують іноземного гостя. Тому для Зеленської це честь представляти Україну.

А напередодні перша леді України розмовляла з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Зеленська подякувала їй за особисте лідерство в наданні Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Також Зеленська та Урсула фон дер Ляєн обговорили безліч інших питань, зокрема:

потреби українців за кордоном і на батьківщині,

лікування в інших країнах наших цивільних громадян і військовослужбовців,

допомогу в протезуванні для тих, хто його потребує,

психологічну реабілітацію для всіх українців,

освіту та її доступність для нашої молоді.

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