Про свій візит до Києва повідомила сама президентка у твітері та анонсувала, що під час зустрічі з Президентом планують обговорити введення України до зони безкоштовного європейського роумінгу.

Увага Єврокомісія запропонувала Україні ще 5 мільярдів євро допомоги

Ми дамо змогу Україні максимально використати її потенціал. Спираючись на успіх шляхів солідарності для забезпечення безперебійного доступу до єдиного ринку. Вводимо Україну в нашу європейську зону безкоштовного роумінгу. Я сьогодні їду до Києва, щоб обговорити все це з Президентом Володимиром Зеленським,

– написала Урсула.

Також Урсула звернулась до Першої Леді Олени Зеленської, де зазначила, що та подарувала надію не лише українському народу.

Шановна Олена Зеленська, потрібна була величезна мужність, щоб протистояти жорстокості Путіна. Але ви знайшли цю сміливість. Ви дали відвагу цілій нації. І подарували надію всім нам. Слава країні європейських героїв. Слава Україні,

– зазначила Урсула.

Урсула зазначила, що мужність українського народу зворушила та надихнула світ / Фото твітер Урсула фон дер Ляєн

Головні тези президентки Єврокомісії:

ЄС має намір значно збільшити імпорт електрики з України та надасть їй необмежений доступ на свій цифровий ринок;

Санкції Євросоюзу проти росії залишатимуться в силі, доки її економіка не буде "розірвана";

Єврокомісія пропонує заходи з боротьби з ростом цін на електроенергію на 140 мільярдів євро;

Єврокомісія готує пропозицію по обмеженню ціни на газ в залежності від рівня відносин зі стороною-поставщиком;

Причиною енергетичної кризи ЄС є не подорожчання вуглеводнів, а продовження їх використання;

Єврокомісія виділить 3 мільярди євро на створення ринку водневого палива в Євросоюзі.

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