Про це Урсула оголосила під час звернення "Про становище Союзу" в Європарламенті, яке транслювали в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

Увага До кінця року плануємо виконати 7 умов на шляху до ЄС, – Шмигаль зустрівся з фон дер Ляєн

Ми введемо Україну в нашу європейську вільну зону роумінгу. Настав час це зробити,

– сказала вона

Після Ради асоціації Україна-ЄС за підсумками засідання 5 вересня ЄС підкреслив своє зобов'язання вивчити можливості для довгострокової домовленості про скасування плати за роумінг між ЄС та Україною.

До слова, президентка повідомила сьогодні, що збирається до Києва. І однією з тем для обговорень із президентом Володимиром Зеленським буде введення України до зони безкоштовного європейського роумінгу.

У липні у Європі продовжили безкоштовний роумінг для українців, однак це є виключенням, яке може припинити діяти в будь-який час.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна планує незабаром приєднатися до роумінгового простору ЄС.

Довідка. Наразі близько 70 європейських операторів надають українцям безоплатний роумінг. З нашого боку заяву підтримують Київстар, Vodafone та lifecell.

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