Україна хоче перейти до переговорів про вступ в ЄС

Шмигаль розповів президентці Єврокомісії про рух України до членства в ЄС. За його словами, Україна планує до кінця 2022 року виконати 7 умов, щоб зберегти статус кандидата в ЄС і перейти до переговорів щодо членства в Євросоюзі.

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Глава уряду повідомив, що обговорив з фон дер Ляєн потенціал експорту української електроенергії в ЄС.

Для Європи це можливість зменшити залежність від російських енергоресурсів. Збільшення обсягів поставок до 2000 МВт дозволить Україні більше інтегруватись у внутрішній ринок ЄС,

– сказав Шмигаль.

Прем'єр зауважив, що з 1 жовтня Україна отримає так званий "митний безвіз" із ЄС. Тому, за словами Шмигаля, Україні важливо прискорити створення спільного митного контролю з європейськими сусідами.

"Спільні пункти пропуску — це крок до подолання корупції на митниці та прискорення пропуску вантажів", – зазначив він.

Угоду про асоціацію з ЄС Україна виконала на понад 65%

Денис Шмигаль в ефірі телемарафону заявив, що Україна розраховує за декілька місяців перейти до переговорів щодо вступу в ЄС. Зокрема, він підкреслив, що Україна прискорено виконує 7 умов, які передбачали отримання статусу кандидата у члени ЄС.

Ми виконали на понад 65% угоду про асоціацію, яка є невід'ємною частиною і має бути обов'язково виконана для того, щоб відповідати Копенгагенським критеріям. Це власне дає можливість стати членом ЄС,

– сказав прем'єр.

Раніше віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що наша країна може почати переговори про членство в Євросоюзі з 2023 року.

Також посол ЄС в Україні Матті Маасікас повідомляв, що Європейський Союз задоволений темпами реформ в нашій країні.

Як відомо, рішення надати Україні та Молдові статус кандидатів на членство до ЄС оголосили 23 червня. Україна повинна виконати відразу 7 умов.

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