Ці угоди є важливим елементом дворічного плану з євроінтеграції України. Крім того, це крок солідарності Європи з Україною у війні.

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Які угоди Україна підписала з ЄС

Угоду про участь в програмі ЄС "Цифрова Європа", яка є частиною цифрового безвізу з ЄС. Бюджет програми становить 7,5 мільярда євро для розвитку проєктів за 5 напрямками:

суперкомп'ютер,

штучний інтелект,

кібербезпека,

цифрові навички,

забезпечення широкого використання цифрових технологій в економіці та суспільстві.

Угода про співробітництво в митній сфері. З 1 жовтня в Україні запрацює митний безвіз із ЄС, а наша держава приєднається до програми співробітництва в митній сфері з бюджетом в 1 мільярд євро. За словами Шмигаля, це дозволить підвищити кваліфікацію українських митників, брати участь у розробці, а також використанні європейських електронних систем.

Угода про співпрацю в податковій сфері Fiscalis. Завдяки цій угоді Державна податкова служба України зможе обмінюватися інформацією з колегами з ЄС. Також буде можливість використання сучасних європейських ІТ-систем в оподаткуванні.

Угода про надання Україні бюджетної підтримки на 500 мільйонів євро. Ці гроші підуть на:

забезпечення житлом переселенців;

підтримку малих фермерів, аби вони змогли продовжувати свою справу.

Угода про збільшення бюджету на гранти для України на 122 мільйони євро. Це дозволить забезпечити фінансування пріоритетних проєктів. Гранти будуть надавати напряму органам державної влади, місцевого самоврядування та громадським організаціям.



Українські урядовці підписали з ЄС важливі угоди / Фото з телеграму Дениса Шмигаля

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