Эти соглашения являются важным элементом двухлетнего плана по евроинтеграции Украины. Кроме того, это шаг солидарности Европы с Украиной в войне.

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Какие соглашения Украина подписала с ЕС

Соглашение об участии в программе ЕС "Цифровая Европа", являющейся частью цифрового безвиза с ЕС. Бюджет программы составляет 7,5 миллиарда евро для развития проектов по 5 направлениям:

суперкомпьютер,

искусственный интеллект,

кибербезопасность,

цифровые навыки,

обеспечение широкого использования цифровых технологий в экономике и обществе.

Соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере. С 1 октября в Украине заработает таможенный безвиз с ЕС, а наше государство присоединится к программе сотрудничества в таможенной сфере с бюджетом в 1 миллиард евро. По словам Шмыгаля, это позволит повысить квалификацию украинских таможенников, участвовать в разработке и использовании европейских электронных систем.

Соглашение о сотрудничестве в налоговой сфере Fiscalis. Благодаря этому соглашению Государственная налоговая служба Украины сможет обмениваться информацией с коллегами из ЕС. Также будет возможность использования современных европейских ІТ-систем в налогообложении.

Соглашение о предоставлении Украине бюджетной поддержки на 500 миллионов евро. Эти деньги пойдут на:

обеспечение жильем переселенцев;

поддержку малых фермеров, чтобы они смогли продолжить свое дело.

Соглашение об увеличении бюджета на гранты для Украины на 122 миллиона евро. Это позволит обеспечить финансирование приоритетных проектов. Гранты будут предоставлять напрямую органам государственной власти, местному самоуправлению и общественным организациям.



Украинские чиновники подписали с ЕС важные соглашения / Фото из телеграма Дениса Шмыгаля

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