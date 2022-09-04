Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу у Берліні. Крім цієї підтримки, Україна розраховує на допомогу й наступного року.

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Україна домовляється з Німеччиною про нову допомогу

Денис Шмигаль відзначив, що Україна вже отримала 1 мільярд грантів від Німеччини та ще 1 мільярд макрофінансової допомоги від ЄС. Цього тижня Україна сподівається на отримання ще 5 мільярдів євро.

Крім того, Шмигаль відзначив, що наша країна почала переговори щодо отримання наступних 3 мільярдів макрофінансової допомоги.

Цього тижня очікуємо 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, які були розблоковані після наших розмов із німецьким міністром фінансів, з паном канцлером (Шольцом – 24 канал), тому очікуємо найближчим часом отримання цієї значної суми допомоги для України. І також зараз ми продовжили дискусію, яким чином Україна отримає наступні 3 мільярди євро макрофінансової допомоги,

– заявив Шмигаль.

Також прем'єр-міністр України наголосив, що під час перемовин з німецькими партнерами, порушували питання щодо надання макрофінансової допомоги нашій державі наступного року. За словами Шмигаля, Німеччина повинна відіграти у цьому питанні ключову роль.

Зверніть увагу! Європейський Союз виділив для України 9 мільярдів євро у межах виняткового пакету макрофінансової допомоги. Про надання Україні першого траншу в розмірі 1 мільярд євро в ЄС оголосили ще 1 липня.

Візит Шмигаля до Німеччини

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вирушив до Німеччини з офіційним візитом, у межах якого зустрівся з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Олафом Шольцом.

Під час зустрічей з німецькими посадовцями Шмигаль говорив з ними про війну в Україні, російські злочини, провокації на ЗАЕС та відбудову нашої країни після перемоги.

Крім того, ще однією темою стала оборонна допомога України.

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