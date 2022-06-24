Документ опублікували на сайті Європейської Ради приблизно о 10 годині вечора. Там була інформація, яку озвучили на засіданні.

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Коли Україна зможе вступити в ЄС

У висновку вказали, Рада визнає європейську перспективу України, Республіки Молдова та Грузії. Окрім цього, висловили впевненість у тому, що майбутнє трьох країн та їхніх громадян лежить у Європейському Союзі.

Прогрес кожної країни на шляху до Європейського Союзу залежатиме від її власних заслуг у виконанні Копенгагенських критеріїв, беручи до уваги здатність ЄС поглинати нових членів,

– підкреслили в тексті рішення.

Там пояснили, що надалі Єврокомісія стежитиме за виконання умов, які передбачені заявками на членство. Коли всі ці умови будуть повністю виконані, Рада Ухвалить рішення про подальші кроки. Тобто можуть вирішити надати Україні можливість стати повноцінним членом ЄС.

Які умови вступу в Євросоюз

Для того, щоб Україна приєдналася, їй потрібно реалізувати ряд реформ, які стосуються як економічного розвитку, так і зміцнення верховенства права.

Що є основними кроками, які необхідні:

реформа Конституційного Суду;

продовження судової реформи;

боротьба з відмиванням коштів;

втілення антиолігархічного закону;

боротьба з корупцією, включно з призначенням керівника САП;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

зміна законодавства про нацменшини.

Зверніть увагу! Якщо Єврокомісія не побачить реалізації реформ України, то статус кандидата можуть відкликати. Адже це може зашкодити Євросоюзу, який надаватиме нам колосальну підтримку.

Що дає кандидатство в ЄС

22 червня віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що передусім ця подія є дуже важливим політичним сигналом.

Однак теж є й вкрай великі можливості для економічного розвитку. Адже тепер Україна зможе користуватися коштами фондів ЄС для побудови сталої конкурентної економіки та після воєнної відбудови.

Станом на сьогодні мовиться фактично про сотні мільярдів Євро, які стануть нам доступними після отримання цього статусу,

– сказала віцепрем'єрка.

Щодо цього з певним острахом 23 червня висловився прем'єр Португалії Антоніу Кошта. Він підкреслив, що ЄС необхідна нова інституційна та бюджетна архітектура. "Ця інтеграція може стати не зміцненням Євросоюзу, а його розвалом, не підтримкою України, а пасткою для України", – заявив політик. Проте важливо, що згодом він все ж підтримав надання статусу кандидата нашій державі та Молдові.

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