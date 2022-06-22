Таку заяву 22 червня зробила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на її брифінг в "Медіа Центрі Україна".

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На що можна буде використати фонди ЄС

Надання статусу кандидата дозволять Україні користуватися структурними фондами Євросоюзу. Мовиться про гроші, які можна буде спрямувати на відновлення та відбудову після війни. Також така можливість вкрай необхідна для побудови сталої конкурентної економіки.

Станом на сьогодні мовиться фактично про сотні мільярдів Євро, які стануть нам доступними після отримання цього статусу,

– сказала віцепрем'єрка.

За словами Ольги Стефанишиної, наразі наша країна очікує не лише надання статусу кандидата. Також потрібно, щоб європейські лідери чітко означили, що ми рухаємося в напрямку членства та до нас будуть застосовуватися відповідні фінансові та економічні механізми.

До вступу в ЄС довгий шлях

Єврокомісія рекомендувала надати статус кандидата на вступ до в ЄС Україні та Молдові 17 червня. Проте до моменту приєднання ще може бути досить далеко. Адже потрібно зробити реформи та досягнути певного рівня розвитку державних механізмів.

Передусім це стосується не лише економічного розвитку, а й зміцнення верховенства права. Які саме вимоги висунули:

реформа Конституційного Суду;

продовження судової реформи;

боротьба з відмиванням коштів;

втілення антиолігархічного закону;

боротьба з корупцією, включно з призначенням керівника САП;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

зміна законодавства про нацменшини.

Зверніть увагу! Якщо реформи не будуть реалізовуватись, то статус кандидата можуть відкликати.

Україна планує швидко виконати вимоги

На цьому ж брифінгу віцепрем'єрка з питань євроінтеграції заявила, що тягнути з виконанням вимог не будуть. Наша держава планує їх виконати до кінця 2022 року. Адже передусім вони потрібні саме українцям.

7 пунктів, які визначені Європейською комісією, не є абсолютно складними або нездійсненними для України. Кожен з них слугує інтересам України та сьогодні ми сконцентруємося над тим, щоб їх реалізувати,

– акцентувала політикиня.

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