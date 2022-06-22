Такое заявление 22 июня сделала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ее брифинг в "Медиа Центре Украины".

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На что можно использовать фонды ЕС

Предоставление статуса кандидата позволит Украине пользоваться структурными фондами Евросоюза. Речь идет о деньгах, которые можно будет направить на восстановление и отстраивание после войны. Такая возможность крайне необходима для построения устойчивой конкурентной экономики.

По состоянию на сегодня говорится фактически о сотнях миллиардов Евро, которые станут нам доступными после получения этого статуса,

– сказала вице-премьер.

По словам Ольги Стефанишиной, сейчас наша страна ожидает не только предоставления статуса кандидата. Также нужно, чтобы европейские лидеры четко обозначили, что мы двигаемся по направлению к членству и к нам будут применяться соответствующие финансовые и экономические механизмы.

До вступления в ЕС длинный путь

Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове 17 июня. Однако до момента присоединения еще может быть достаточно далеко. Ведь нужно сделать реформы и добиться определенного уровня развития государственных механизмов.

Прежде всего, это касается не только экономического развития, но и укрепления верховенства права. Какие именно требования выдвинули:

реформа Конституционного Суда;

продолжение судебной реформы;

борьба с отмыванием средств;

воплощение антиолигархического закона;

борьба с коррупцией, включая назначение руководителя САП;

согласование аудиовизуального законодательства с европейским;

изменение законодательства о нацменьшинствах.

Обратите внимание! Если реформы не будут реализовываться, статус кандидата могут отозвать.

Украина планирует быстро выполнить требования

На этом же брифинге вице-премьер по вопросам евроинтеграции заявила, что тянуть с выполнением требований не будут. Наше государство планирует выполнить их до конца 2022 года. Ведь, прежде всего, они нужны именно украинцам.

7 пунктов, определенных Европейской комиссией, не являются абсолютно сложными или невыполнимыми для Украины. Каждый из них служит интересам Украины и сегодня мы сконцентрируемся над тем, чтобы их реализовать,

– акцентировала политик.

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