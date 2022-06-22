Об этом во время брифинга сообщила вице-премьер-министр по вопросам Евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина. Чиновница отметила, что реформы, которые требует ЕС, прежде всего полезны для нашего государства.

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Требования для Украины не являются невозможными

Ольга Стефанишина отметила, что те 7 пунктов реформ, что Украина должна воплотить для сохранения кандидатского статуса, не являются такими, которые невозможно выполнить. Вице-премьер подчеркнула, что многие процессы уже запущены, поэтому власть сделает все возможное для их ускорения.

7 пунктов, которые определены Европейской комиссией, не являются абсолютно сложными или невыполнимыми для Украины. Каждый из них служит интересам Украины и сегодня мы сконцентрируемся над тем, чтобы их реализовать,

– подчеркнула Стефанишина.

Вице-премьер подчеркнула, что все процессы будут ускорены, поэтому Украина планирует выполнить все требования ЕС до конца 2022 года.

В конце 2022 года Европейская комиссия подготовит заключение относительно выполнения Украиной всех требований. Стефанишина подчеркнула, что выполнение всех пунктов является нашим интересом, поскольку Украина стремится начать переговоры о полноправном членстве в Европейском Союзе.

Заявление о том, что в случае невыполнения условий до конца года Украина потеряет статус кандидата Ольга Стефанишина назвала перекрученным. По ее словам, невозможно сейчас делать такие заявления, поскольку у решения Украины стать частью ЕС есть огромная воля украинского народа.

О каких требованиях идет речь

Еврокомиссия прописала 7 пунктов реформ, которые нужно воплотить для того, чтобы успешно перейти к следующему этапу в процедуре обретения статуса члена Европейского Союза. В частности, речь идет о:

реформе Конституционного Суда;

продолжении судебной реформы;

борьбе с коррупцией, включая назначение руководителя САП;

борьбе с отмыванием денежных средств;

воплощении антиолигархического закона;

согласовании аудиовизуального законодательства с европейским;

изменении законодательства о нацменьшинствах.

Последний пункт прописали для успокоения Венгрии и в нем говорится, что Украина еще несколько лет назад обещала принять рамочный закон о национальных меньшинствах. В то же время Брюссель уверяет, что Венгрия не потребует одобрения такой редакции закона, который будет невыгодным для Украины.

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