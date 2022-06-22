Про це під час брифінгу повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань Євроінтеграції України Ольга Стефанішина. Посадовиця зазначила, що реформи, яких вимагає ЄС, насамперед корисні для нашої держави.

Зауважте ЄС офіційно визнає Україну кандидатом на вступ: ЗМІ опублікували проєкт рішення

Вимоги для України не є неможливими

Ольга Стефанішина зазначила, що ті 7 пунктів реформ, які Україна повинна втілити для збереження кандидатського статусу, не є такими, які неможливо виконати. Віцепрем'єрка наголосила, що багато процесів уже запущені, тому влада зробить все можливе для їхнього прискорення.

7 пунктів, які визначені Європейською комісією, не є абсолютно складними або нездійсненними для України. Кожен з них слугує інтересам України і сьогодні ми сконцентруємося над тим, щоб їх реалізувати,

– підкреслила Стефанішина.

Віцепрем'єрка наголосила, що всі процеси будуть пришвидшені, тому Україна планує виконати усі вимоги ЄС до кінця 2022 року.

Наприкінці 2022 року Європейська комісія підготує висновок щодо виконання Україною усіх вимог. Стефанішина наголосила, що виконання всіх пунктів є нашим інтересом, оскільки Україна прагне чимшвидше розпочати переговори про повноправне членство в Європейському Союзі.

Заяву про нібито те, що у випадку невиконання умов до кінця року Україна втратить статус кандидата, Ольга Стефанішина назвала перекрученою. За її словами, неможливо зараз говорити про таке, оскільки у рішенні України стати частиною ЄС є величезна воля українського народу.

Про які вимоги йдеться

Єврокомісія прописала 7 пунктів реформ, які потрібно втілити для того, щоб успішно перейти до наступного етапу в процедурі набутті статусу члена Європейського Союзу. Зокрема мова йде про:

реформу Конституційного Суду;

продовження судової реформи;

боротьбу з корупцією, включно з призначенням керівника САП;

боротьбу з відмиванням коштів;

втілення антиолігархічного закону;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

зміну законодавства про нацменшини.

Останній пункт прописали для заспокоєння Угорщини, і в ньому йдеться про те, що Україна ще кілька років тому обіцяла ухвалити рамковий закон про національні меншини. Водночас Брюссель запевняє, що Угорщина не буде вимагати схвалення такої редакції закону, який буде невигідний для України.

Радимо переглянути – чому вимоги Єврокомісії вигідні для України: дивіться відео