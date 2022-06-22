Про це мовиться в останньому проєкті висновків саміту ЄС.

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Видання зазначає, що лідери ЄС ухвалять рішення про подальші кроки щодо вступу країн після повного виконання всіх умов, викладених Європейською комісією, додається у проєкті рішення. Перший звіт про оцінку виконання Україною умов очікується у межах регулярного аналізу Єврокомісії щодо розширення вже до кінця цього року.

Прогрес кожної країни на шляху до Європейського Союзу залежатиме від її власних заслуг у виконанні Копенгагенських критеріїв, включаючи здатність ЄС приймати нових членів,

– мовиться також у проєкті висновків.

Цікаво! Це формулювання говорить про те, що ЄС не має наміру об'єднувати Україну та Молдову в один "пакет", як це було зроблено з Північною Македонією та Албанією.

Кілька дипломатів ЄС заявили виданню, що після кількох днів внутрішніх обговорень у ЄС не виявилося жодної країни серед 27 країн-членів ЄС, яка виступила б проти надання Україні кандидатського статусу. 17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата.

Водночас для України прописали 7 вимог, які вона має виконати, щоб не втратити новий статус і просуватися до наступного етапу процедури.

Про які вимоги мовиться

Якщо бути зовсім точним, то йдеться не про сім вимог ЄС, а про сім блоків реформ, виконання яких Євросоюз визначив як умову того, що статус кандидата збережеться:

реформа Конституційного суду;

продовження судової реформи;

антикорупція, включно з призначенням керівника САП;

боротьба з відмиванням коштів;

втілення антиолігархічного закону;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

зміна законодавства про нацменшини.

Зауважимо, що останній пункт записали для заспокоєння Угорщини. У ньому мовиться про те, що Україна ще кілька років тому обіцяла ухвалити рамковий закон про нацменшини. Чи не вимагатиме Угорщина ухвалити закон у редакції, яка не підійде Україні? У Брюсселі запевняють, що ні.

А як щодо Грузії

Формулювання саміту ЄС у питанні Грузії буде таким: "Європейська рада готова надати Грузії статусу країни-кандидата після того, як будуть враховані пріоритети, зазначені у висновку Комісії щодо заявки Грузії на членство".

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