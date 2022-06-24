Про труднощі боротьби за кандидатство згадав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в етері телемарафону єдиних новин. 24 канал передає деталі.

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За словами міністра закордонних справ, дуже важко виміряти, що довелось пережити Україні на шляху до ЄС, адже наш шлях був дуже довгим, і почався далеко не 24 лютого цього року. Дмитро Кулеба пригадав обидва Майдани, кров, сльози, війну та безкінечні години переговорів. Разом з тим він підкреслив, що результат все одно є – посадовець подякував владі та громадянському суспільству, адже всі ті, хто вірив, йшов вперед і виступав єдиним голосом, всі вони досягли цього результату.

Ми зробили це разом, як країна, це – наш результат. Чотири місяці тому у нас не було навіть європейської перспективи. Якби хтось сказав, "а давайте станемо одразу кандидатами на членство в ЄС", то відповідь була б "ти божевільний, того не буде, там є процедури, все складно, немає консенсусу". Я вам скажу, що ще тиждень тому все було доволі хитко, але дотиснули, докрутили, переконали, і сьогодні розпочалася нова епоха, яка називається дуже коротко: Україна – це Європа,
– заявив Кулеба.

На шляху до отримання кандидатства Україною були й ті, хто скептично ставився до такої перспективи. За словами Кулеби, список скептиків був всім давно відомий – це, зокрема, Нідерланди, Данія, Швеція, Португалія та Німеччина. Разом з тим очільник МЗС України підкреслив, що дуже важливу роль у наданні нам статусу кандидата зіграв Еммануель Макрон. Кулеба зауважив, що рішення про надання нам кандидатства ухвалене саме під час головування Франції, – за словами українського дипломата, було принциповою позицією зробити це саме зараз.

Ну і переломним моментом, скажу чесно, став візит чотирьох європейських лідерів до Києва минулого тижня і їхня розмова з президентом Володимиром Зеленським. Можу привідкрити "залаштунки", що у п'ятницю наступного дня вже була оприлюднена позиція Європейської комісії, але у четвер, на момент візиту лідерів Франції, Німеччини, Румунії та Італії, остаточної версії цього документу в Єврокомісії ще не було. Це був дуже крихкий, тонкий і тендітний процес, але все вдалося,
– розкрив деталі міністр.

Кулеба додав, що кожна країна після рішення на користь України заслужила на келих шампанського, втім вже завтра всі повернуться до боротьби. Очільник МЗС зауважив, що надалі у роботі його відомства нічого не зміниться – команда дипломатів продовжить воювати за зброю для України, нові санкції ЄС, фінансову підтримку.

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Міністр закордонних справ пояснив, що Євросоюз тепер розгортатиме процес власних масштабних внутрішніх реформ, і українське МЗС докладатиме усіх зусиль, щоб інтереси України, як майбутнього члена, були максимально враховані у тих змінах та реформах. Саме це, запевнив дипломат, надалі стане великим мегазавданням політичного характеру.

Разом з тим інші українські міністерства паралельно працюватимуть над впровадженням європейського законодавства у нашій державі, уряд здійснюватиме необхідні реформи, президент це все контролюватиме та ставитиме задачі.

Я жартував з колегами з Євросоюзу, що Україна швидше зробить всі реформи, які ви очікуєте від неї, ніж ви свою власну реформу. Тому що, на відміну від Євросоюзу, в Україні ні в кого немає права вето на те, щоб заборонити чи зупинити ту чи іншу реформу. Натомість є політична воля президента, політична воля уряду, якраз впроваджувати ці зміни. У ЄС діє право вето на ухвалення ключових рішень, і це насправді буде головним викликом – як знайти баланс, щоб перейти від ухвалення деяких рішень консенсусом до рішень більшості. Це найбільший виклик, перед яким стоять європейські реформатори,
– зауважив Кулеба.

Дипломат пояснив, що наразі існує питання щодо функціонування самої бюрократичної машини ЄС – є багато скарг, що вона занадто важка і не гнучка. Крім того, кожна країна-член має право на те, щоб в Єврокомісії у неї був свій комісар – це призводить до того, що відбувається сегментація функціонала на шкоду ефективності, але лише заради того, щоб врахувати інтереси всіх.

Тому, якщо ЄС розшириться й приєднає нові країни до свого складу, потрібно буде змінити принцип формування Єврокомісії. Кулеба зазначив, що Європейський Союз й справді чудова інституція, втім країни-члени самі визнають, що їм необхідно впровадити низку важливих реформ, щоб ефективно функціонувати далі.

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До слова, Дмитро Кулеба попросив всіх українців забути про термін "Європа втомилась від України". Він зауважив, що це – російський наратив, нав'язаний нам для того, щоб розповідати нам про нашу меншовартість.

Яка ж втома від України? Та тут суцільне свято від України! Подивіться: голова Євроради твітить, вітає, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представляла висновок щодо України у жовто-блакитному костюмі. Немає ніякої втоми від України, забудьте взагалі цей термін, я завжди казав до цього, кажу зараз і казатиму завжди – ніколи не було ніякої втоми від України, немає і не буде,
– емоційно запевнив очільник українського МЗС.

Дипломат додав, що ЄС сьогодні (23 червня), по-суті, продемонстрував, що правила гри на Європейському континенті продовжує визначати лише він – не Росія, не Китай, не будь-хто інший. Європейський Союз – це рушійна сила європейського континенту, і тому дійсно сьогодні вони навпаки відчули у собі цю силу, цю енергію, здатність ухвалювати історичні рішення.

Зверніть увагу, щодо Західних Балкан саміт завершився безрезультатно, тобто країни ЄС між собою не домовилися, а щодо України і Молдови, питань надзвичайної складності, вони досягнули консенсусу. Безумовно це вселяє у них віру у свою здатність рухати Європу вперед. І це надзвичайно круто, що ми, наше покоління, стали частиною цього процесу. Сьогодні Україна стала сильнішою, ЄС став сильнішим, але головне, що сьогодні Європа стала сильнішою,
– підсумував Кулеба.

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