На цьому, зокрема, наголосив президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції за результатами саміту лідерів ЄС, повідомляє 24 канал.

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Попередження для Росії: про що заявив Макрон

На думку лідера Франції, рішення ЄС стане сигналом для країни-агресорки та її очільників.

Статус кандидата – це дуже сильний сигнал для Росії,

– зазначив він.

Він вважає, що сьогодні було зроблено правильний політичний жест з боку сильної і єдиної Європи, утім, Україні доведеться докласти чималих зусиль, аби стати повноцінним членом союзу.

Це буде довгий шлях, він буде вимогливим. Україна, Молдова і Грузія мають все для того, щоб швидко просунутися в процесах європейської інтеграції,

– зазначив Макрон.

Водночас французький президент наголосив, що його країна, як і інші європейські країни готові надати допомогу у процесі реформ.

Україна отримала статус кандидата в ЄС: реакція світу

23 червня президент Європейської ради Шарль Мішель підтвердив надання статусу кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.

На історичну новину відреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами. зараз наша країна отримала перемогу, на яку чекала 120 днів та 30 років. Окрім цього, Зеленський подякував Шарлю Мішелю та Урсулі фон дер Ляєн, яка закликала учасників саміту проголосувати "за" надання статусу кандидата в ЄС Україні. Вона підкреслила, що Україна – це єдина держава, де людей розстріляли за те, що вони закутались у європейський прапор.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель привітав народи України та Молдови з отриманням статусу кандидата на членство в ЄС.

Рішення прокоментувала віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. За її словами, Україна вже працює над подальшими кроками та реформуванням країни попри війну.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що українці досягнули омріяного результату завдяки потужній підтримці від народів ЄС.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак висловив подяку лідерам країн ЄС, головам Єврокомісії та Європейської Ради.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що євроінтеграція України може призвести до розвалу ЄС, а не його зміцнення. Крім того, політик припустив, що шлях до Євросоюзу може "стати пасткою" безпосередньо для нашої держави, якщо будуть ухвалені "непослідовні рішення".

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