Это, в частности, подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс- конференции по результатам саммита лидеров ЕС, сообщает 24 канал.
Читайте на "Цензор.НЕТ " Это самый большой шаг на усиление Европы, - Зеленский обратился к участникам саммита ЕС
Предупреждение для России: о чем заявил Макрон
По мнению лидера Франции, решение ЕС станет сигналом для страны-агрессорки и ее руководителей.
Статус кандидата – это очень сильный сигнал для России,
– отметил он.
Он считает, что сегодня был сделан правильный политический жест со стороны сильной и единой Европы, впрочем, Украине придется приложить немалые усилия, чтобы стать полноценным членом союза.
Это будет долгий путь, он будет требовательным. У Украины, Молдовы и Грузии есть все для того, чтобы быстро продвинуться в процессах европейской интеграции,
– отметил Макрон.
В то же время французский президент подчеркнул, что его страна, как и другие европейские страны, готовы оказать помощь в процессе реформ.
Украина получила статус кандидата в ЕС: реакция мира
- 23 июня президент Европейского совета Шарль Мишель подтвердил предоставление статуса кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.
- На историческую новость отреагировал президент Украины Владимир Зеленский . По его словам. сейчас наша страна одержала победу, которую ждала 120 дней и 30 лет. Кроме этого, Зеленский поблагодарил Шарля Мишеля и Урсули фон дер Ляен, призвавшую участников саммита проголосовать "за" предоставление статуса кандидата в ЕС Украине. Она подчеркнула , что Украина – это единственное государство, где людей расстреляли за то, что они укутались в европейское знамя.
- Глава Европейского Совета Шарль Мишель поздравил народы Украины и Молдовы с получением статуса кандидата в членство в ЕС.
- Решение прокомментировала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее словам, Украина уже работает над дальнейшими шагами и реформированием страны, несмотря на войну.
- Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что украинцы добились желаемого результата благодаря мощной поддержке от народов ЕС.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак выразил благодарность лидерам стран ЕС, председателям Еврокомиссии и Европейского Совета.
- Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил , что евроинтеграция Украины может привести к развалу ЕС, а не его укреплению. Кроме того, политик предположил, что путь в Евросоюз может "стать ловушкой" непосредственно для нашего государства, если будут приняты "непоследовательные решения".