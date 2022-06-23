Об этом она заявила во время выступления в Европарламенте, передает 24 канал. Она отметила, что Украина – это единственная страна, где людей расстреляли за то, что они укутались в европейское знамя.

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Почему Украина должна получить статус кандидата

Украина прошла через ад и высокую воду по одной простой причине – ее желание присоединиться к Европейскому Союзу. Европейская комиссия ответила на это желание однозначно,

– заявила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, решение комиссии признает стремление Украины и огромный прогресс, которого достигла украинская демократия после протестов на Евромайдане 2014 года. И его приняли после тщательной оценки. Комиссия считает, что Украина заслуживает европейской перспективы, а также статуса кандидата при условии, что страна будет проводить ряд дальнейших важных реформ.

"Украина еще до войны доказала, что она на правильном пути. За последние несколько лет в стране реформировали больше, чем за последние десятилетия. Благодаря Соглашению об ассоциации 2016 года Украина уже внедрила около 70% законов, норм и стандартов ЕС. Украина уже принимает участие во многих важных программах ЕС, таких, как Horizon Europe и Erasmus", – заявила президент.

Она подчеркнула, что Украина – это крепкая парламентская демократия и имеет хорошо функционирующую государственную администрацию. В стране проходят свободные и честные выборы и есть активное гражданское общество, заставляющее правительство быть ответственным.

Что нужно изменить

Но, по ее словам, украинцам предстоит еще много работы – борьба с коррупцией и с чрезмерным влиянием олигархов на экономику.

"Следующий раздел истории сегодня пишет храбрый народ Украины, и все мы, которые должны сопровождать его на европейском пути. Опять же это момент для Европы. И мы должны его поймать", – подчеркнула она.

Статус кандидата на вступление в ЕС для Украины

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата. А Грузии – отказали.

Украине прописали семь требований, которые она должна выполнить, чтобы не потерять новый статус и продвигаться к следующему этапу процедуры вступления в ЕС. Среди них: реформа Конституционного Суда, продолжение судебной реформы, борьба с коррупцией, включая назначение руководителя САП, борьбу с отмыванием средств, воплощение антиолигархического закона, согласование аудиовизуального законодательства с европейским, изменение законодательства о нацменьшинствах.

По проекту решения, которое попало в сеть, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 23 – 24 июня одобрят рекомендацию Европейской комиссии по предоставлению Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

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