Так считает бывший министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко. Об этом он сказал 24 канала.

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Я бы сказал, что эти 7 требований – это подарок Украине от Европейского Союза,

– отметил он.

Как пояснил Огрызко, сейчас на кону будет стоять вопрос, идем ли мы дальше или остаемся в прошлом.

"И я считаю, что имея мощное гражданское общество, которое уже не позволит властям "играть в слова", а потребует у них действий, мы до конца (2022 – 24 канал) года все это сделаем. Я так надеюсь", – сказал Огрызко .

Он добавил, что это будет помощь для Украины и всех нас. Более того, эти условия очень легко выполнить, они в наших интересах. Это то, что давно должно быть сделано, подчеркнул экс-министр иностранных дел.

Внимание! В конце 2022 года Европейская комиссия подготовит заключение по выполнению Украиной всех требований. Вице-премьер-министр по вопросам Евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина отметила, что многие процессы уже запущены, поэтому власть сделает все возможное для их ускорения.

Какие требования выдвигает ЕС Украине

Чтобы успешно перейти к следующему этапу в процедуре получения статуса члена Европейского Союза, нужно выполнить следующие 7 требований:

реформу Конституционного Суда;

продолжение судебной реформы;

борьбу с коррупцией, включая назначение руководителя САП;

борьбу с отмыванием денежных средств;

внедрение антиолигархического закона;

согласование аудиовизуального законодательства с европейским;

изменение законодательства о нацменьшинствах.

Последний пункт прописали, чтобы "успокоить" Венгрию. В нем говорится, что Украина еще несколько лет назад обещала принять рамочный закон о национальных меньшинствах. В то же время Брюссель уверяет, что Венгрия не потребует одобрения такой редакции закона, который будет невыгоден для Украины.

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